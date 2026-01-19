Calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026: fechas y eventos más destacados

El pasado sábado 17 de enero, Barranquilla dio inicio oficial a la celebración de su fiesta más representativa con la tradicional Lectura del Bando, un espectáculo multitudinario cargado de música, tradición y simbolismo ancestral que llenó las calles de la energía única que caracteriza a su Carnaval.

En el marco de este evento, miles de personas se reunieron en el estadio Romelio Martínez, donde se le rindió homenaje a las raíces africanas de esta manifestación cultural, considerada una de las más importantes de Colombia.

Por esta razón, el Carnaval cuenta con una nutrida agenda de fechas y eventos que convierten su celebración en una experiencia imperdible, la cual comienza desde el periodo del precarnaval.

Fechas y eventos destacados del Carnaval de Barranquilla 2026

Luego de la Lectura del Bando, en la que la reina Michelle Char Fernández decretó oficialmente el inicio de la fiesta, otrsa fechas destacadas del precarnaval son: el Fin de Semana de Tradición, que va desde el viernes 23 de enero, hasta el domingo 25; la coronación de las reinas populares entre el 28 de enero y el 1 de febrero.

A esta lista se suma la noche de La Guacherna, impulsada por la recordada Esthercita Forero, marcando el primer gran desfile nocturno previo a las grandes fechas del Carnaval de Barranquilla, que se llevará a cabo el viernes 6 de febrero y, por último, el desfile del Carnaval de los Niños, que se desarrollará el 8 de febrero.

Posteriormente, llegan los días del Carnaval desde el jueves, 12 de febrero, con cuatro eventos principales que son:

Sábado 14 de febrero: Batalla de Flores en la vía 40 desde las 11:00 a.m., un desfile inaugural con comparsas organizadas y enormes carrozas alegóricas.

Batalla de Flores en la vía 40 desde las 11:00 a.m., un desfile inaugural con comparsas organizadas y enormes carrozas alegóricas. Domingo 15 de febrero: Gran Parada de Tradición y Folclor desde las 12:00 p.m., un desfile centrado en la música en vivo y la expresión caribeña a través de las danzas folclóricas tradicionales.

Gran Parada de Tradición y Folclor desde las 12:00 p.m., un desfile centrado en la música en vivo y la expresión caribeña a través de las danzas folclóricas tradicionales. Lunes 16 de febrero: Gran Parada de Comparsas desde las 12:00 p.m. Este encuentro se destaca por su combinación de tradición y modernidad mostrando coreografías de estilo contemporáneo.

Martes 17 de febrero: Desfile de Joselito a las 3:00 p.m., desde la carrera 54 hasta Barrio abajo. Este evento marca el final de las fiestas con actividades simbólicas y la transición al periodo religioso de la Cuaresma.

Para conocer el calendario completo del Carnaval de Barranquilla 2026 puede consultar directamente las redes sociales de esta celebración y programar su agenda con las diferentes actividades que se llevan a cabo en el marco de este evento.