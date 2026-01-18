Gente

Barranquilla se desbordó: el Bando 2026 encendió oficialmente el Carnaval más grande del Caribe

Con un espectáculo masivo cargado de tradición, música y simbolismo ancestral, la capital del Atlántico dio el banderazo oficial al Carnaval de Barranquilla 2026.

Redacción Gente
18 de enero de 2026, 12:46 p. m.
Barranquilla dio inicio oficial al Carnaval 2026 con la Lectura del Bando, un espectáculo multitudinario que celebró la identidad cultural y la tradición del Caribe colombiano.
Barranquilla dio inicio oficial al Carnaval 2026 con la Lectura del Bando, un espectáculo multitudinario que celebró la identidad cultural y la tradición del Caribe colombiano.

La lectura del Bando convirtió a Barranquilla en un gran escenario cultural y decretó, entre ritmos y danzas, el inicio oficial del Carnaval 2026.

700 artistas en escena y un despliegue histórico dan inicio al Carnaval de Barranquilla
700 artistas en escena y un despliegue histórico dan inicio al Carnaval de Barranquilla

Barranquilla activó el Precarnaval con un espectáculo multitudinario cargado de memoria y tradición

Con una noche vibrante en el estadio Romelio Martínez, la Lectura del Bando marcó el inicio oficial del Carnaval de Barranquilla 2026, consolidando la fiesta como uno de los mayores hitos culturales de Colombia y del Caribe.

Miles de asistentes colmaron las gradas y la explanada mientras se desplegaba un espectáculo que mezcló tradición, música y símbolos ancestrales, bajo la presencia de la reina del Carnaval, Michelle Char Fernández, y las principales autoridades de la ciudad.

La ceremonia, que da paso al Precarnaval, llevó a los presentes por un recorrido de cinco escenas que homenajearon la herencia afrocaribeña y la memoria colectiva de la región.

700 artistas, música y color: así arranca el Carnaval de Barranquilla con la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

Ritmos como la plena, el bullerengue, el mapalé y la danza del Congo se intercalaron con propuestas visuales de alta tecnología, como videomapping y drones, en una puesta en escena titulada “Raíz Negra” dirigida por Pedro Díaz.

La narrativa artística hizo un guiño explícito a San Basilio de Palenque como cuna de resistencia cultural y punto de encuentro de tradiciones que hoy definen el carnaval barranquillero.

Durante la noche, Michelle Char recibió de manos del alcalde Alejandro Char las llaves simbólicas de la ciudad, acto que la consagra como autoridad cultural hasta el Miércoles de Ceniza, mientras que el Rey Momo,

Adolfo Maury Cabrera, fue investido con el cetro de mando carnavalero. La lectura del Bando, tradicional documento que invita a la ciudad a vivir la fiesta con alegría y sentido colectivo, fue entonada con el histórico grito de “¡Aquí suenaaa!”, que resonó entre los asistentes como llamado a gozar cada momento del Carnaval.

Cerraron la jornada presentaciones de grupos emblemáticos como Grupo Niche, Iván Villazón y exponentes de champeta, reforzando el abanico musical que caracteriza a la fiesta más representativa del Caribe colombiano.

Una fiesta viva: símbolos ancestrales y tecnología en un solo escenario

El Bando de este año no fue solo una celebración de música y color; fue un ejercicio de memoria y revaloración cultural.

La estructuración de la velada en escenas, empezando por un homenaje profundo a los legados africanos y su llegada al Caribe, puso de manifiesto la intención de los organizadores de resaltar la identidad cultural como eje central del Carnaval.

Más de 700 artistas en escena acompañaron a la soberana y a las figuras representativas de la fiesta, fusionando técnicas escénicas tradicionales con recursos tecnológicos que envolvieron a los asistentes durante toda la noche.

Este despliegue cultural y logístico también coincidió con un robusto plan de seguridad y movilidad en toda la ciudad, que incluye operativos especiales para asegurar la integridad de los asistentes durante los eventos multitudinarios del Carnaval 2026.

Desde la verbena popular hasta los ritmos caribeños que cerraron la noche, el Bando del Carnaval de Barranquilla 2026 se vivió como una fiesta que honra sus raíces y proyecta su futuro.

Es una invitación para que propios y visitantes disfruten de una edición que promete ser histórica en su combinación de tradición, comunidad y celebración colectiva.

“Quien lo vive, es quien lo goza”. Un llamado a sentir la fiesta desde lo esencial, desde la calle y la tradición viva.
Barranquilla le da la bienvenida a su carnaval, en donde locales y visitantes podrán disfrutar de sus tradiciones y ritmos. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API.

Barranquilla se prepara para la coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

La Plaza de la Paz será el epicentro de la celebración infantil del Carnaval de Barranquilla 2026 este domingo 18 de enero, con la tradicional ceremonia del Bando y Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz.

La Alcaldía Distrital ha dispuesto un amplio plan de seguridad, salud y contingencia para que cientos de carnavaleritos y sus familias vivan una jornada festiva, sana y segura.

La programación de 2026 estará marcada por momentos emblemáticos como la Lectura del Bando el 17 de enero, el Fin de Semana de la Tradición y la emblemática Guacherna el 6 de febrero.

Barranquilla se desbordó: el Bando 2026 encendió oficialmente el Carnaval más grande del Caribe

