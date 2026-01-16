Gente

Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 17 y 18 de enero

El sábado y el domingo estarían cargados de suerte para cuatro signos específicos del zodiaco occidental.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de enero de 2026, 12:47 a. m.
La suerte les sonríe a cuatro signos en este fin de semana.
La suerte les sonríe a cuatro signos en este fin de semana. Foto: Getty Images/iStockphoto

Como es costumbre, el horóscopo chino causa curiosidad en millones de personas en todo el mundo, pues en varias ocasiones, este ha servido de guía para quienes esperan cumplir con alguna meta en específico, en especial, las que están relacionadas con el éxito económico, la suerte y la abundancia.

Según los expertos en la energía occidental, el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2026, algunos signos contarían con una energía especialmente favorable para atraer la fortuna, generando que muchos se motiven a participar en juegos de azar como chances y loterías.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025
Horóscopo chino 2026. Foto: Getty Images

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

El Dragón aparece como uno de los grandes protagonistas del fin de semana en el mundo del horóscopo chino, pues históricamente ha sido vinculado con el éxito, el liderazgo y la buena suerte.

En estos días las personas regidas por el Dragón atravesarían un momento ideal para arriesgarse en estas apuestas. Las predicciones indican que podría recibir una sorpresa positiva relacionada con el dinero, ya sea por un golpe de suerte o una oportunidad inesperada.

Gente

Aliste el bolsillo: la millonada que costaría ver a BTS en Bogotá tras el anuncio de su gira mundial

Gente

Jhonny Rivera reveló conversación que tuvo con la esposa e hija de Yeison Jiménez: “Ha dormido muy poco”

Gente

La astronómica cifra que Marcela Reyes tendría que pagar por dejar el reality de RCN y los posibles motivos de su salida

Gente

“Se lo dije a su esposa: ‘la empresa continúa y tú eres ahora la cabeza de esas acciones de Yeison’”

Gente

¿Qué pasará con los trabajadores de Yeison Jiménez? El inesperado anuncio de Luis Alfonso que conmueve a la música popular

Gente

Jhonny Rivera reaccionó a ‘peleadera’ de Giovanny Ayala por homenaje a Yeison Jiménez y fue claro: “No es prudente”

Gente

Marcela Reyes dijo que “pasó algo” antes de abandonar ‘La casa de los famosos 3′ y su mensaje fue cortado: “Estoy regulándome”

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 10, 11 y 12 de enero

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían mejores oportunidades laborales en 2026

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

La recomendación es confiar en la intuición, pero sin perder la cabeza ni excederse en apuestas.

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían mejores oportunidades laborales en 2026

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Para el Cerdo, el 17 y 18 de enero estarían marcados por una energía de abundancia y estabilidad. Este signo, asociado al bienestar material y la prosperidad, tendría a su favor un equilibrio de energías que favorecería decisiones acertadas en temas económicos.

Los astrólogos señalan que podría ser un buen momento para participar en sorteos o comprar un boleto de lotería, siempre guiándose por la razón y la intuición.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino.
Estos son los signos que tendrían suerte en la lotería. Foto: Getty Images

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono se destaca por su inteligencia y rapidez para detectar oportunidades, cualidades que jugarían a su favor durante este fin de semana. Según el horóscopo chino, este signo podría encontrarse con una ganancia inesperada o un premio que llegue de forma sorpresiva.

La clave estaría en actuar con calma y no forzar situaciones, ya que la suerte aparecería cuando menos lo espere.

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Aunque la Rata no siempre figura entre los signos más afortunados en juegos de azar, en esta ocasión su claridad mental y capacidad estratégica podrían marcar la diferencia.

Las energías del fin de semana favorecerían decisiones bien pensadas, lo que podría traer un resultado positivo si decide probar suerte en la lotería. La recomendación es actuar con prudencia y evitar gastos impulsivos.

Más de Gente

Para quienes creen en la influencia de los astros, el Horóscopo Chino revela pistas sobre los senderos que podrían conducir a la riqueza y la prosperidad.

Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 17 y 18 de enero

BTS confirma dos conciertos en Colombia para 2026; estos serían los precios de las entradas

Aliste el bolsillo: la millonada que costaría ver a BTS en Bogotá tras el anuncio de su gira mundial

Jhonny Rivera contó detalles del estado de la familia de Yeison Jiménez.

Jhonny Rivera reveló conversación que tuvo con la esposa e hija de Yeison Jiménez: “Ha dormido muy poco”

Marcela Reyes renuncia y enfrentaría una multa de 500 millones de pesos

La astronómica cifra que Marcela Reyes tendría que pagar por dejar el reality de RCN y los posibles motivos de su salida

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

“Se lo dije a su esposa: ‘la empresa continúa y tú eres ahora la cabeza de esas acciones de Yeison’”

El gran gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez

¿Qué pasará con los trabajadores de Yeison Jiménez? El inesperado anuncio de Luis Alfonso que conmueve a la música popular

En varias oportunidades, Jhonny Rivera es confundido con su colega y amigo Giovanny Ayala.

Jhonny Rivera reaccionó a ‘peleadera’ de Giovanny Ayala por homenaje a Yeison Jiménez y fue claro: “No es prudente”

Marcela Reyes hizo curioso gesto antes de abandonar 'La casa de los famosos 3'

Marcela Reyes dijo que “pasó algo” antes de abandonar ‘La casa de los famosos 3′ y su mensaje fue cortado: “Estoy regulándome”

Ciro Quiñonez dio su verdad acerca de la supuesta fortuna exuberante de Yeison Jiménez.

¿Yeison Jiménez era multimillonario? Ciro Quiñonez dio su verdad: “Es merecedor de cada peso”

Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez

Ciro Quiñónez aclaró si el cuerpo de Yeison Jiménez estuvo en el homenaje del Movistar Arena: “No falta la gente que viene a dañar”

Noticias Destacadas