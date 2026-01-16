Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 17 y 18 de enero

Como es costumbre, el horóscopo chino causa curiosidad en millones de personas en todo el mundo, pues en varias ocasiones, este ha servido de guía para quienes esperan cumplir con alguna meta en específico, en especial, las que están relacionadas con el éxito económico, la suerte y la abundancia.

Según los expertos en la energía occidental, el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2026, algunos signos contarían con una energía especialmente favorable para atraer la fortuna, generando que muchos se motiven a participar en juegos de azar como chances y loterías.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

El Dragón aparece como uno de los grandes protagonistas del fin de semana en el mundo del horóscopo chino, pues históricamente ha sido vinculado con el éxito, el liderazgo y la buena suerte.

En estos días las personas regidas por el Dragón atravesarían un momento ideal para arriesgarse en estas apuestas. Las predicciones indican que podría recibir una sorpresa positiva relacionada con el dinero, ya sea por un golpe de suerte o una oportunidad inesperada.

La recomendación es confiar en la intuición, pero sin perder la cabeza ni excederse en apuestas.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Para el Cerdo, el 17 y 18 de enero estarían marcados por una energía de abundancia y estabilidad. Este signo, asociado al bienestar material y la prosperidad, tendría a su favor un equilibrio de energías que favorecería decisiones acertadas en temas económicos.

Los astrólogos señalan que podría ser un buen momento para participar en sorteos o comprar un boleto de lotería, siempre guiándose por la razón y la intuición.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono se destaca por su inteligencia y rapidez para detectar oportunidades, cualidades que jugarían a su favor durante este fin de semana. Según el horóscopo chino, este signo podría encontrarse con una ganancia inesperada o un premio que llegue de forma sorpresiva.

La clave estaría en actuar con calma y no forzar situaciones, ya que la suerte aparecería cuando menos lo espere.

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Aunque la Rata no siempre figura entre los signos más afortunados en juegos de azar, en esta ocasión su claridad mental y capacidad estratégica podrían marcar la diferencia.

Las energías del fin de semana favorecerían decisiones bien pensadas, lo que podría traer un resultado positivo si decide probar suerte en la lotería. La recomendación es actuar con prudencia y evitar gastos impulsivos.