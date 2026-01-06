Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían mejores oportunidades laborales en 2026

Según las creencias orientales, algunos signos se verían beneficiados por la energía del nuevo año.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

7 de enero de 2026, 3:49 a. m.
Los signos del horóscopo chino que recibirían beneficios laborales gracias a la energía del 2026.
Los signos del horóscopo chino que recibirían beneficios laborales gracias a la energía del 2026. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

El año 2026, regido por el Caballo de Fuego según el horóscopo chino, se define como un periodo de movimiento, decisiones importantes y cambios en el ámbito profesional y laboral.

Esta energía podría influenciar a muchos a tener independencia y al mismo tiempo, mejorar su capacidad de asumir riesgos y dificultades en el trabajo.

Sin embargo, para algunos signos del zodiaco oriental, el panorama muestra posibilidades de ascensos, nuevos proeyctos y crecimiento a nivel económico.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025
Estos son los signos que tendrían crecimiento laboral en el nuevo año. Foto: Getty Images

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón será uno de los grandes beneficiados en el ámbito laboral durante 2026, pues este signo, asociado al poder, la ambición y la visión estratégica, encontrará un terreno fértil para destacar y asumir roles de mayor responsabilidad.

Gente

Globos de oro 2026: todo lo que debe saber sobre la importante entrega de premios

Gente

Ella es la modelo colombiana que está entre los 100 rostros más bellos del mundo; compite con hermosa exreina

Gente

Piqué y Clara Chía fueron perseguidos por fans de Shakira; les cantaron polémica canción

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 7 de enero: señales para los 12 signos

Gente

Lokillo apareció con el outfit que lució Nicolás Maduro en su captura y generó comentarios

Gente

Silvia Tcherassi celebra 20 años en Cartagena con la renovación de su boutique

Gente

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente y mostró cómo quedó el carro: “Se fueron rodando”

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Gente

Los cinco signos del horóscopo chino que se llevarían el premio gordo de la lotería en 2026

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el 2026

La energía del Caballo de Fuego potenciará su carisma y su capacidad de liderazgo, lo que podría traducirse en ascensos, propuestas de trabajo más ambiciosas o el inicio de proyectos propios.

Los 3 signos zodiacales que tendrán un golpe de suerte en amor y dinero esta semana

No será un año para la rutina, sino para tomar decisiones importantes que definan el rumbo profesional a mediano y largo plazo.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono encontrará en 2026 un escenario ideal para explotar su creatividad y su habilidad para adaptarse a distintos entornos laborales. Este signo, conocido por su ingenio y rapidez mental, podría recibir ofertas inesperadas, especialmente en áreas relacionadas con la comunicación, la tecnología, el entretenimiento o los negocios digitales.

El Mono sabrá aprovechar esa energía para destacarse frente a sus colegas. Nuevos contactos, alianzas estratégicas y proyectos podrían convertirse en fuentes importantes de ingresos. Será un año clave para quienes busquen reinventarse profesionalmente o explorar caminos distintos a los tradicionales.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino.
Habrá cambios para tres signos a nivel laboral. Foto: Getty Images

Buey (925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Aunque el Buey no suele asociarse con cambios fuertes, en el año 2026 su constancia y disciplina finalmente darán frutos. Este signo verá reconocidos años de esfuerzo sostenido, ya sea a través de mejoras en el pago por sus servicios, estabilidad laboral o la consolidación de una posición sólida dentro de su área profesional.

No se trata de riesgos extremos, sino de avances seguros que fortalecerán su carrera. Para muchos nacidos bajo este signo, 2026 será un año de recompensas merecidas y crecimiento gradual, pero firme.

Estos son los signos del zodiaco que cerrarán un ciclo importante en 2026

El año 2026 se presenta como un año de grandes oportunidades laborales para quienes sepan leer las señales del horóscopo chino y actuar con determinación.

Más de Gente

Los signos del horóscopo chino que recibirían beneficios laborales gracias a la energía del 2026.

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían mejores oportunidades laborales en 2026

Globos de Oro 2026

Globos de oro 2026: todo lo que debe saber sobre la importante entrega de premios

Una reconocida colombiana hizo parte del importante listado.

Ella es la modelo colombiana que está entre los 100 rostros más bellos del mundo; compite con hermosa exreina

La pareja vivió un incómodo momento que se viralizó en redes sociales.

Piqué y Clara Chía fueron perseguidos por fans de Shakira; les cantaron polémica canción

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 7 de enero: señales para los 12 signos

El humorista lució la misma sudadera que el dictador venezolano.

Lokillo apareció con el outfit que lució Nicolás Maduro en su captura y generó comentarios

La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi celebró en Cartagena de Indias dos décadas de presencia ininterrumpida en el Centro Histórico con la expansión y renovación de una de las boutiques más emblemáticas de su casa de moda.

Silvia Tcherassi celebra 20 años en Cartagena con la renovación de su boutique

Yina Calderón habló de lo ocurrido en el Stream Fighters 4

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente y mostró cómo quedó el carro: “Se fueron rodando”

La alemana ‘Nibelungos: La guerra de los reinos’ tiene tan solo 6 episodios

La miniserie de fantasía más ambiciosa que se acaba de estrenar en 2026; está inspirada en ‘El señor de los anillos’

Sebastián Rangel cineasta venezolano creó la representación de la captura de Nicolas Maduro.

El video creado con IA que muestra la ‘captura’ de Nicolás Maduro y es tendencia en redes

Noticias Destacadas