Estos son los signos del zodiaco que cerrarán un ciclo importante en 2026

Las personas que se rigen bajo estos signos, tendrían nuevos oportunidades de éxito.

Laura Camila Másmela Bernal

5 de enero de 2026, 9:22 p. m.
Estos son algunos de los signos que dejarán atrás preocupaciones del pasado y tendrán un 2026 más relajado.
Estos son algunos de los signos que dejarán atrás preocupaciones del pasado y tendrán un 2026 más relajado.

Para muchos, el 2026 será un año de cierres importantes y transformaciones personales a nivel interno, pues desde la mirada de la astrología, es el momento perfecto para llevar a cabo proceso emocionales, profesionales y espirituales que se habían dejado a un lado o no se habían cumplido en su totalidad.

El movimiento de Saturno y algunos eclipses que ya se han podido identificar por los expertos en la materia, llamaría a algunos signos del zodiaco occidental a soltar cargas y prepararse para vivir una nueva etapa.

6 signos del zodiaco occidental experimentarán nuevas experiencias y oportunidades en los próximos meses.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Para Aries, el 2026 marca el cierre de una etapa relacionada con la lucha constante por demostrar su valor. Este signo de fuego comprenderá que no todo se gana a través del enfrentamiento.

El aprendizaje será soltar la prisa y redefinir quién es, sin necesidad de competir todo el tiempo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer vivirá uno de los cierres más importantes del año. El 2026 lo invita a dejar atrás heridas emocionales que se arrastran desde hace tiempo, muchas relacionadas con la familia o relaciones afectivas pasadas.

Este signo de agua entenderá que protegerse no siempre implica alejarse. El final de este ciclo permitirá construir vínculos más maduros y equilibrados.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Durante años, este signo ha cargado con responsabilidades que no siempre le correspondían. En 2026, la vida lo empuja a definir sus prioridades y aceptar que no todo depende de su perfección.

El final de este capítulo abre paso a una relación más amable consigo mismo y con su entorno.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se trata del fin de una etapa marcada por la desconfianza o el apego al pasado. Este signo deberá soltar viejas batallas emocionales para poder evolucionar.

La carta astral y la natal tienen algunas diferencias importantes.

Aunque el proceso será intenso, el resultado traerá una sensación de liberación y poder personal renovado.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio cerrará en 2026 un ciclo relacionado con su concepto de éxito. Después de años de esfuerzo constante, este signo de tierra se preguntará si el camino recorrido realmente le brinda satisfacción.

El aprendizaje estará en comprender que el valor personal no se mide solo por logros materiales. Este cierre permitirá construir metas más alineadas con el bienestar emocional.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis vivirá el cierre de un ciclo marcado por la incertidumbre y la falta de límites. En 2026, este signo logrará mayor claridad sobre lo que desea y lo que ya no encaja en su vida.

Será un año clave para despedirse de relaciones o situaciones complicadas. El final de esta etapa dará paso a una versión más consciente y firme de sí mismo.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

