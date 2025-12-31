Gente

Los 3 signos del horóscopo chino con más probabilidades de encontrar el amor en enero del 2026

Estos son algunos de los signos de la tradición oriental que podrían disfrutar del romance en el primer mes del año.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

1 de enero de 2026, 1:55 a. m.
Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.
Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

El comienzo de un nuevo año suele estar cargado de expectativas, especialmente en cuanto al amor y las relaciones de pareja y para el caso de enero de 2026 muchas personas se dejan llevar por la astrología oriental, pues esta indica que hay tres signos que tendrán mayores probabilidades de encontrar el amor o de iniciar un vínculo.

La energía de 2026 favorece los encuentros sinceros, decisiones emocionales importantes y vínculos que nacen desde la autenticidad. En este contexto, tres signos destacan en el amor.

Horóscopo
Estos son algunos de los signos del horóscopo chino que podrían tener suerte en el amor en el 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo será uno de los signos más favorecidos en enero de 2026 en asuntos del corazón. Conocido por su sensibilidad y su profunda necesidad de equilibrio emocional, este signo encontrará el momento ideal para dejar atrás experiencias pasadas que dejaron huella.

La astrología china señala que durante este mes se activarán oportunidades para encuentros inesperados, especialmente en entornos tranquilos o vinculados a actividades artísticas, culturales o sociales.

Para el Conejo, el amor no llegará de manera abrupta, sino de forma gradual, construyéndose desde la confianza y la afinidad emocional. Las relaciones que comiencen en este período tendrán una base sólida y estarán marcadas por la comprensión mutua.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón vivirá un enero intenso y transformador en el plano sentimental. Este signo, asociado con el carisma, la ambición y la fuerza interior, atraerá miradas y despertará interés con facilidad.

Sin embargo, lo que marcará la diferencia en enero de 2026 será su disposición a mostrarse más vulnerable y auténtico. Esta apertura emocional permitirá conexiones más profundas y significativas, alejadas de los vínculos superficiales.

La alineación de los astros puede traer prosperidad a ciertos signos del zodíaco chino. Foto: Getty Images/iStockphoto

La astrología oriental indica que muchos Dragones podrían iniciar una relación apasionada, pero con posibilidades reales de consolidarse en el tiempo. Será un mes ideal para dejar de controlar y permitirse sentir.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo completa la lista de los signos con mayores probabilidades de encontrar el amor en enero de 2026. Generoso, honesto y profundamente afectuoso, este signo ha atravesado períodos de aprendizaje emocional que ahora comienzan a dar frutos.

Durante este mes, la energía astral favorecerá la claridad en los sentimientos y la toma de decisiones importantes en el ámbito afectivo. Para el Cerdo, el amor llegará como una recompensa a su constancia y a su capacidad de entrega.

