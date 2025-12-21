Los 3 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el 2026

El horóscopo chino es una tradición de la cultura oriental, la cual se populariza aún más en el mes de diciembre, pues muchos buscan en el una guía para proyectar los meses del próximo año, que en el caso del 2026, está regido por el Caballo de Fuego.

Este período está asociado con movimiento, decisiones y cambios inesperados que según la astrología oriental abrirían la puerta a oportunidades económicas. Es por esto que, expertos en el mundo de las energías han perfilado a tres signos específicos como los más favorecidos por la suerte, especialmente en temas de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es uno de los signos más emblemáticos del horóscopo chino, pues ha estado asociado con el poder, la ambición y el éxito, y suele ser un imán natural para la buena fortuna. En 2026, se potenciaría su espíritu y su capacidad para atraer oportunidades económicas inesperadas.

Además, se interpreta que este será un año en el que el Dragón podría verse favorecido por golpes de suerte inesperados, especialmente en sorteos o juegos de lotería.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo representa la abundancia, el bienestar y la prosperidad material. Aunque suele avanzar con calma, la astrología china señala que cuando la suerte llega para este signo, lo hace de manera generosa.

En 2026, el Cerdo podría experimentar recompensas económicas que no estaban en sus planes, producto de una racha favorable marcada por la estabilidad y el equilibrio, marcando un cambio importante con respecto a los últimos meses del año 2025.

Culturalmente, se cree que este signo atrae el dinero cuando se encuentra en armonía con la energía del año, y el Caballo de Fuego aportaría el impulso necesario para que esa prosperidad se manifieste incluso a través de la lotería.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ingenioso, curioso y amante del riesgo, las personas que se rigen bajo el sigo del Mono mantienen una relación especial con la suerte. Para 2026, su rapidez mental y capacidad para detectar oportunidades podrían jugarle a favor en decisiones vinculadas al azar.

La tradición oriental indica que el Mono sabe aprovechar el momento preciso las energías en temass de suerte y en año del Caballo de Fuego podrían presentarse cambios inesperados. Es por esto que aparece en la lista de los que tienen más probabilidad de ganar algún premio gordo de la lotería.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.