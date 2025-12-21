Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el 2026

Estos animales tendrían mayor afinidad para recibir golpes de suerte inesperados en los sorteos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

21 de diciembre de 2025, 5:30 p. m.
Lo signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en 2026.
Lo signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en 2026. Foto: Getty Images

El horóscopo chino es una tradición de la cultura oriental, la cual se populariza aún más en el mes de diciembre, pues muchos buscan en el una guía para proyectar los meses del próximo año, que en el caso del 2026, está regido por el Caballo de Fuego.

Este período está asociado con movimiento, decisiones y cambios inesperados que según la astrología oriental abrirían la puerta a oportunidades económicas. Es por esto que, expertos en el mundo de las energías han perfilado a tres signos específicos como los más favorecidos por la suerte, especialmente en temas de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías.

Signos del horóscopo chino que tendrían suerte en juegos de azar los cuatro últimos días de julio de 2025, según la IA.
Estos signos tendrían más posibilidades de ganar en juegos de azar. Foto: Getty Images

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Es uno de los signos más emblemáticos del horóscopo chino, pues ha estado asociado con el poder, la ambición y el éxito, y suele ser un imán natural para la buena fortuna. En 2026, se potenciaría su espíritu y su capacidad para atraer oportunidades económicas inesperadas.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Además, se interpreta que este será un año en el que el Dragón podría verse favorecido por golpes de suerte inesperados, especialmente en sorteos o juegos de lotería.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo representa la abundancia, el bienestar y la prosperidad material. Aunque suele avanzar con calma, la astrología china señala que cuando la suerte llega para este signo, lo hace de manera generosa.

En 2026, el Cerdo podría experimentar recompensas económicas que no estaban en sus planes, producto de una racha favorable marcada por la estabilidad y el equilibrio, marcando un cambio importante con respecto a los últimos meses del año 2025.

Para quienes creen en la influencia de los astros, el Horóscopo Chino revela pistas sobre los senderos que podrían conducir a la riqueza y la prosperidad.
Explorar los designios del Horóscopo Chino es adentrarse en un universo donde la abundancia puede estar esperando pacientemente a ser descubierta por algunos signos privilegiados. Foto: Getty Images/iStockphoto

Culturalmente, se cree que este signo atrae el dinero cuando se encuentra en armonía con la energía del año, y el Caballo de Fuego aportaría el impulso necesario para que esa prosperidad se manifieste incluso a través de la lotería.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ingenioso, curioso y amante del riesgo, las personas que se rigen bajo el sigo del Mono mantienen una relación especial con la suerte. Para 2026, su rapidez mental y capacidad para detectar oportunidades podrían jugarle a favor en decisiones vinculadas al azar.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

La tradición oriental indica que el Mono sabe aprovechar el momento preciso las energías en temass de suerte y en año del Caballo de Fuego podrían presentarse cambios inesperados. Es por esto que aparece en la lista de los que tienen más probabilidad de ganar algún premio gordo de la lotería.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Noticias Destacadas