Los 5 signos del horóscopo chino que tendrían suerte en los negocios el fin de semana del 7 y 8 de marzo

Este fin de semana es prometedor para quienes confíán en la astrología oriental.

Laura Camila Másmela Bernal

6 de marzo de 2026, 10:49 p. m.
Horóscopo chino
Horóscopo chino Foto: Getty Images/iStockphoto

El horóscopo chino continúa siendo una de las guías espirituales y culturales más consultadas por quienes buscan interpretar los ciclos de la energía y su impacto en la vida cotidiana. Basado en un sistema milenario que combina doce animales con los cinco elementos, este calendario ofrece lecturas que muchos utilizan como orientación para tomar decisiones personales, emocionales e incluso financieras.

Para el fin de semana del 7 y 8 de marzo, algunas interpretaciones astrológicas señalan que cinco signos del zodiaco chino podrían experimentar un momento especialmente favorable en temas relacionados con los negocios, las oportunidades económicas y las decisiones financieras.

Para quienes creen en la influencia de los astros, el Horóscopo Chino revela pistas sobre los senderos que podrían conducir a la riqueza y la prosperidad.
Explorar los designios del Horóscopo Chino es adentrarse en un universo donde la abundancia puede estar esperando pacientemente a ser descubierta por algunos signos privilegiados. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Quienes nacieron bajo este signo podrían recibir propuestas interesantes, cerrar acuerdos pendientes o encontrar nuevas vías para aumentar sus ingresos. La clave estará en confiar en su instinto y no dejar pasar conversaciones que, en apariencia, parezcan informales pero que podrían transformarse en alianzas productivas.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Las energías del momento favorecerían las negociaciones, especialmente aquellas relacionadas con inversiones o proyectos creativos. Además, la habilidad natural de la Serpiente para leer entre líneas podría permitirle identificar oportunidades que no resultan evidentes para otros.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Este fin de semana podría traer encuentros inesperados o conversaciones que abran puertas en el ámbito laboral. También existe la posibilidad de que surjan ideas que, bien ejecutadas, se transformen en oportunidades de negocio a mediano plazo.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino.
Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino. Foto: Getty Images

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Las personas de este signo podrían encontrar soluciones innovadoras a problemas económicos o descubrir maneras originales de generar ingresos. Además, la comunicación fluida y el carisma natural del Mono podrían facilitar negociaciones exitosas o la creación de nuevas alianzas comerciales.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Organizado, detallista y perseverante, el Gallo podría ver recompensados algunos de los esfuerzos que ha realizado recientemente en el terreno profesional. El horóscopo indica que este fin de semana sería favorable para poner en marcha ideas que habían estado en pausa.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

