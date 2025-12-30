Gente

Los cinco signos del horóscopo chino que se llevarían el premio gordo de la lotería en 2026

Las energías del universo prometen suerte para algunos de los signos orientales más importante.

Laura Camila Másmela Bernal

31 de diciembre de 2025, 2:08 a. m.
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada año, miles de personas tienen dentro de sus propósitos aumentar sus ingresos económicos por medio de las dinámicas de juegos de azar como chances y loterías, por lo que se guían de astrología oriental para hacer sus apuestas y hacer movimientos favorables según cada uno de los 12 signos.

Aunque la suerte nunca está garantizada, hay muchos que esperan la oportunidad para llevarse el premio mayor de chances y loterías.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino.
Estos son los signos del horóscopo chino que tendría suerte en los juegos de azar. Foto: Getty Images

Rata (2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Las personas nacidas bajo el signo de la Rata podrían experimentar uno de sus años más prósperos. El 2026 se perfila como un periodo de claridad mental, decisiones acertadas y encuentros fortuitos que pueden cambiar el rumbo financiero.

La intuición, una de las mayores virtudes de este signo, estará especialmente afinada, lo que permitiría elegir números acertados o participar en sorteos en el momento justo. La astrología china señala que la fortuna sonreirá a quienes confíen en su instinto.

Los 3 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el 2026

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

El Dragón, símbolo de poder y abundancia, aparece como uno de los grandes protagonistas del 2026. Su energía natural atraerá oportunidades económicas inesperadas, especialmente aquellas relacionadas con premios y ganancias rápidas.

Este signo suele destacar en los juegos de azar durante años clave, y el próximo ciclo podría recompensar su audacia. La suerte estaría de su lado siempre que mantenga el equilibrio y no actúe desde la impulsividad.

Cinco signos del horóscopo chino que podrían casarse en 2025
Cinco signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en 2025. Foto: Getty Images

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

Para la Serpiente, el 2026 traerá recompensas silenciosas pero contundentes. Este signo, asociado con la sabiduría y la estrategia, podría verse beneficiado por decisiones calculadas y apuestas bien pensadas.

La astrología oriental indica que no será la constancia, sino un golpe de suerte puntual, el que marque la diferencia. Un número repetido, una fecha significativa o un presentimiento podrían convertirse en la clave de un gran premio.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

El Caballo vivirá un año dinámico, lleno de movimiento y sorpresas. En medio de viajes, cambios y nuevos proyectos, la fortuna podría aparecer de manera inesperada.

El horóscopo chino sugiere que este signo tendrá altas probabilidades de ganar en sorteos asociados a eventos especiales o fechas poco habituales. La recomendación astrológica es mantenerse abierto a probar nuevas combinaciones y confiar en el azar.

Para quienes creen en la influencia de los astros, el Horóscopo Chino revela pistas sobre los senderos que podrían conducir a la riqueza y la prosperidad.
Explorar los designios del Horóscopo Chino es adentrarse en un universo de la abundancia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cerdo (2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Conocido por su buena estrella en asuntos materiales, el Cerdo cerrará el grupo de los signos más favorecidos. El 2026 se presenta como un año de abundancia y recompensas, donde la suerte podría manifestarse en forma de premios económicos.

La generosidad y la actitud positiva de este signo atraerán energías favorables, especialmente en juegos de azar compartidos o participaciones colectivas.

