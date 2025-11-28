Claudia Bahamón salió de Colombia y contó particular situación que lidió: “Respiré profundo”

Claudia Bahamón se convirtió en una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, debido a su amplio recorrido en diversos proyectos. Su rostro conquistó en redes sociales, llamando la atención en momentos específicos.

Tras la final de MasterChef Celebrity, donde resultó ganadora Violeta Bergonzi, la celebridad emprendió una nueva aventura y salió de Colombia, mostrando imágenes del destino al que llegó. La famosa no dudó en dar unas palabras, las cuales funcionaron para entender su proceso como activista ambiental.

Claudia Bahamón compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes en Islandia, donde fue recibida por un guía y una serie de detalles que despertaron reacciones en ella.

La presentadora mencionó que este viaje era especial para ella, debido a los detalles que rodeaban a dicho territorio nórdico, bastante sostenible.

“Llegue a Keikiavik después de un viaje largo, pero el cansancio se mezclaba con una emoción tranquila, como si Islandia me recibiera con un abrazo frío, pero honesto. Había soñado con visitar este territorio desde la vez que vi el primer episodio de ‘Down to earth’ con Zack Efron”, dijo.

En cuanto a la experiencia, relató cómo Islandia tenía una aplicación digital para conocer el árbol genealógico de todos los habitantes, de manera que podían saber su verdadera historia.

“Muchas historias contaba Ragnar, nuestro guía. Nos explicó que en Islandia existe una aplicación con el árbol genealógico completo del país. Toda la historia de quienes han vivido y viven hoy aquí para que la gente pueda saber su verdadera historia familiar generación tras generación”, relató.

“Para demostrárnoslo, se levantó, fue hasta la mesa de al lado, le preguntó a un desconocido su nombre, lo buscó en la app... y resultó que eran primos, conectados por varias generaciones atrás. Es increíble!”, agregó.

Al final, tras compartir unas imágenes de ballenas, Claudia Bahamón mostró cómo lidió con una situación inesperada. En lo dicho, la famosa aseguró que aplicó total empatía en un tema animalista, pues el guía y su familia habían estado detrás de que estos mamíferos acuáticos llegaran a acuarios internacionales.

“Luego, en otra de sus historias, nos habló de su mamá y del trabajo que hacía: exporta ballenas a acuarios alrededor del mundo, incluyendo a Tilikum. Contó cómo las transportaba en aviones, cómo las entrenaba para los shows, y cómo protagonizaba shows en Sea World en Vancouver y otros en América. Mencionó también que su abuelo era dueño de un zoológico con osos polares, leones marinos, etc. Yo lo escuchaba en silencio, medio impactada, preguntándome por un segundo: ¿Con quién me encontré en el camino? ¿Este hombre va a ser mi guía? ¿Qué me estaba mostrando este momento?”, comentó.

Claudia Bahamón habló sobre tema en pleno viaje. | Foto: Instagram @claudiabahamon