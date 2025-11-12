Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

Claudia Bahamón se ha posicionado como una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión colombiana, especialmente por su destacada labor como presentadora de MasterChef Celebrity. Su carisma, empatía y naturalidad frente a las cámaras la han convertido en un referente dentro del formato, ganándose el cariño del público que la acompaña fielmente en cada temporada del programa gastronómico.

En los últimos días, la reconocida presentadora ha sido tema de conversación en distintos medios y redes sociales, debido a rumores que apuntan a una posible nueva etapa en su vida sentimental. Según versiones que circulan, la activista estaría atravesando un momento especial junto a un hombre que habría logrado conquistar su corazón.

Recientemente, Claudia Bahamón volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales y los medios nacionales, debido a una condecoración que recibió por su trabajo ambiental. La celebridad recibió este nombramiento, alcanzando que muchos elogiaran su rol por el tema natural.

En este evento estuvieron varios famosos y allegados a la modelo, tal y como fue el caso de Nela González, Variel Sánchez, Mónica Fonseca y Valentina Taguado, quienes registraron estos momentos emotivos. En el festejo y orgullo que sintieron, la exintegrante de Los 40 compartió contenidos con los que dejó a la vista al nuevo amor de la presentadora.

Según se registró, Taguado publicó imágenes y videos del instante en el que la celebridad fue reconocida como una figura fuerte en la lucha ambiental. Allí se le vio posando con sus amigos y su pareja, el cual no ocultaba las muestras de cariño.

De hecho, un clip permitió ver cómo Claudia Bahamón y su compañero, Andrés Godoy, estaban abrazados, mientras él le daba besos tiernos en la mejilla. La famosa molestó y bromeó con la locutora, quien registraba el instante.

“‘No hay bienestar humano sin bienestar ambiental’. Hoy @claudiabahamon izó bandera y juntó el ganado😂 No existe un ser humano que merezca más una condecoración por su labor que ella, es increíble el amor y el agradecimiento tan grande que sentimos hoy por ella y gracias a ella“, escribió en el pie de foto.

“Gracias a @beclaworld gracias @juancarloslosadavargas y todas las personas tan comprometidas que hacen posible la conciencia ambiental🐬💚🌱🍃🐆 En un tema tan serio y tan importante, igual nos reímos, los recuerdos lo son todo❤️‍🩹“, agregó.