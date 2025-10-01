Claudia Bahamón destapó tema de salud en ‘MasterChef Celebrity 2025’; habló de decisión que tomaría: “Así comenzó”

Claudia Bahamón se consolidó como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, y gran parte de ese reconocimiento se lo debe a su participación en MasterChef Celebrity. Desde la primera temporada, su carisma y profesionalismo la convirtieron en un pilar del programa, logrando conectar de manera especial con la audiencia que no se pierde cada edición.

No obstante, recientemente volvió a llamar la atención en redes sociales, no por su labor en el reality, sino por asuntos relacionados con su vida personal. Aunque suele compartir algunos aspectos de su rutina, una publicación inesperada despertó la curiosidad y generó múltiples comentarios entre sus seguidores.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Claudia Bahamón compartió dos publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, donde revelaba un detalle que pocos sabían detrás de las grabaciones del formato de RCN. La presentadora explicó que, aunque solía usar un accesorio, en dicho capítulo le tocó quitárselo por cuestiones de salud.

La celebridad, con su estilo, mencionó que fue afectada por una situación en el ojo, lo cual la hizo tomar precauciones para no terminar lastimada. Tras recurrir a lentes para protegerse del sol, la infección atacó uno de sus párpados y le causó incomodidad.

“Normalmente cuando voy a retos de campo me pongo gafas, pero esta vez tiene una razón especial... amigos, me dio blefaroconjuntivitis”, escribió en el post, donde se le ve luciendo el look del capítulo del 30 de septiembre, con unos lentes bastante grandes.

Claudia Bahamón dejó a la vista tema de salud que la afectó. | Foto: Instagram @claudiabahamon

Lo particular de sus declaraciones fue que habló de tomar una decisión con respecto a las grabaciones, pues no sabía si podía asistir con normalidad o debía faltar. Allí mencionó que otra opción era no maquillarse y salir así ante cámaras.

En sus interacciones con los fanáticos, dejó en el aire qué podría pasar, pues debían adivinar por cuál camino se inclinó y qué decisión tomó. En la segunda postal mostró cómo lucía su ojo con esta infección.

“Así comenzó... Entonces tengo que tomar la decisión ‘nuevamente falto a las grabaciones o nos vamos con toda de frente sin maquillaje un rato’”, escribió en el post.

“Adivinen, ¿qué pasará?”, concluyó.

Claudia Bahamón dejó a la vista tema de salud que la afectó. | Foto: Instagram @claudiabahamon

Vale la pena recordar que la presentadora se había ausentado por problemas de salud, dejando que los chefs llevaran el hilo de un par de capítulos, mientras ella regresaba.