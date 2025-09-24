En MasterChef Celebrity Colombia, una de las inquietudes que más ha llamado la atención del público es la ausencia del actor Luis Fernando Hoyos, que se ha prolongado por varios días, incluso semanas.

Su ausencia en el set de grabación, la cocina más famosa de Colombia, no solo ha sido tema de conversación entre sus compañeros dentro de la cocina, sino también en redes sociales, donde abundan especulaciones sobre una posible salida definitiva.

Lo único confirmado hasta el momento es que el reconocido actor se encuentra fuera de la competencia por recomendación médica, situación que fue aclarada por la presentadora Claudia Bahamón, al señalar que el motivo está relacionado con complicaciones de salud.

Sin embargo, la incertidumbre aumentó tras una respuesta del actor a uno de sus seguidores. Ante la pregunta sobre su regreso, respondió con un mensaje que no disipó las dudas: “Primero recuperarme… el tiempo lo dirá. ¡Gracias!”.

Nuevas ausencias en MasterChef Celebrity

Recientemente, la presentadora del programa, Claudia Bahamón recurrió a la red social X para asegurar que no solo él, sino también ella y dos concursantes más, Valentina Taguado y Raúl Ocampo, atravesaban una situación similar que los obligó a ausentarse de las grabaciones.

“Voy a ser sincera. Tuvimos un virus brutal que rotó por todos, de esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan”, escribió inicialmente Bahamón.

Además, afirmó que el que más afectado fue Luis Fernando Hoyos y habló tanto de ella misma, de Valentina y de Raúl.

“Luis Fer estuvo muy, muy, muy mal. Valentina también, Raúl tuvo un accidente en la cocina”, añadió.

Pese a que lo que sucedió que los tiene ausentes en la cocina, Claudia aseguró que para ella, este grupo es el más lindo de este reality y que pronto retomarán la normalidad de MasterChef Celebrity.

“Creo que tenemos el grupo más lindo del mundo. Ya regresamos al aire”, concluyó.

Participantes de MasterChef Celebrity piden fuerte consecuencia por ausencia de Luis Fernando Hoyos

Ante la incertidumbre que ha generado la ausencia del actor, los mismos participantes han hablado al respecto y han dejado ver que no están de acuerdo en que entre solamente con delantal negro (medida que aplica cuando algún participante debe ausentarse), sino que, por el contrario, piden que entre directamente a eliminación.

Los otros participantes están a nada de conocer el Top 10 y esto hace que el espíritu de competencia los lleve a no sentir esto como algo justo.

“Mucha tristeza de ver que pasan las semanas y no vuelve Luisfer, pero al mismo tiempo uno dice: ‘uno ha hecho un proceso con mucha conciencia y esfuerzo y él llega a meterse a los 10, a los 8, a los 4, es como que uno piensa y se sobrevalora todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho”, dijo la actriz Carolina Sabino.

Además, compañeros como David Sanín y seguidores del programa, piden algo más.