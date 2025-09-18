El concurso de cocina colombiano MasterChef Celebrity empezó el pasado 18 de junio y ha captado la atención del público no solo por las celebridades que hacen parte de esta séptima de edición, sino por las inesperadas situaciones que han surgido.

Durante los capítulos se han presenciado fuertes discusiones, momentos tiernos, nostálgicas despedidas e, incluso, se forjaron nuevos vínculos amorosos como el de Catherin Escobar y Mario Alberto Yepes, el cual fue confirmado recientemente.

En esta ocasión, en un video publicado en el perfil de Instagram Lo Sé Todo Colombia, los presentadores Alejandra Serje y Oswaldo Martínez hablaron del supuesto romance que surgió entre dos celebridades, y un gesto que lo revelaría.

“Se está especulando de todo en las redes, noticias que obviamente nos alegran el corazón, porque sabemos que pasó momentos muy difíciles; les estamos hablando del actor Raúl Ocampo, quien después de la muerte de su novia, Alejandra Villafañe, no se había escuchado que el amor estaría tocando su corazón”, dijo la mujer.

Luego, Oswaldo afirmó que les llegó la noticia de que el también modelo estaría teniendo un romance con Valeria Aguilar, y no con Valentina Taguado, como se había comentado anteriormente: “Dejamos atrás los rumores que lo vinculaban con la locutora”.

Según mencionaron los presentadores, una persona muy cercana al actor y la reciente eliminada de la competencia fue el encargado de no solo compartirles dicho dato, sino que también reveló algunos detalles que lo confirmarían.

“Una prueba de Valeria donde prepararon un bizcocho de arequipe y los demás concursantes comenzaron a corear: beso, beso, beso. Dejando claro que el ambiente estaba más caliente que el horno, o sea, que se estaba cocinando el amor”, agregó Alejandra.

Adicionalmente, Oswaldo aseguró que el actor Ricardo Vesga fue el primero en decir que entre las celebridades había algo más que una amistad, porque le parecía sospechoso la frecuencia con la que ambos se buscaban para formar equipo.

Cabe aclarar que Raúl y Valeria no se han pronunciado frente al tema. Por el momento, son solo rumores que están circulando, pero que no se han confirmado ni desmentido, y tampoco ha circulado ninguna grabación de la situación comentada anteriormente.

El video se ha hecho viral, tiene más de mil me gusta y varios comentarios donde los seguidores aprovecharon para escribir lo que opinaban al respecto; algunos mostraron su apoyo y otros su desacuerdo.