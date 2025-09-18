Suscribirse

Primer video de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes confirmando su relación; recibieron críticas

Los exparticipantes de ‘MasterChef Celebrity 2025’ generaron polémica con su más reciente video.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de septiembre de 2025, 10:45 p. m.
La séptima temporada de MasterChef Celebrity ha estado llena de sorpresas, pues los famosos que aceptaron el reto de hacer parte de la edición del 2025 han conectado de forma nunca antes vista con la audiencia y además, se han generado amistades sólidas.

No obstante, el amor de pareja también se ha hecho presente en el set de grabación, pues aunque ya fueron eliminados del reality gastronómico, Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes siguen brillando en redes sociales y compartiendo contenido de las actividades que realizan juntos.

Por medio de la cuenta de Instagram de la actriz que le dio vida a Olivia en Las Muñecas de la Mafia que, decidió hacerle una broma al exfutbolista, con la que habría confirmado que están juntos, dejando en claro que están disfrutando de unas cortas vacaciones en pareja.

“Hola, hola. Bueno, hoy ando por aquí con mi novio actual”, dijo Caterin entre risas, esperando cuál sería la reacción del hombre.

Ante esto y en medio de la confusión, el exdefensa colombiano no se quedó callado y contestó de manera contundente.

“¿Cómo que mi novio actual? Respétame, hombre. No, no, no, a mí no me estés poniendo en esas maricad*#. Olvídese. Sea seria, Caterin, estamos comiendo fiambre bien rico“.

@caterinescobaractriz

#trend #minovioactual 🤣🤣🤣 no es tan bravo como parece 🤣🤣🤣

♬ sonido original - Caterin Escobar

Se generaron una gran cantidad de reacciones en las que los usuarios de la plataforma y televidentes de MasterChef Celebrity opinaron con respecto al contenido, a la broma y la relación entre los dos exparticipantes del concurso de cocina del Canal RCN.

“Yo estaba esperando esta confirmación, Dios mío”; “Jajaja ni cuando le anularon el gol, peleó tanto”; “Me encanta cuando los lindos se mezclan con los lindos”; “¿Es verdad? Que alguien me confirme si son pareja"; “Mi esposo y yo, también jugamos así, solo que no lo publicamos. La gente si se ataca por todo, son seres humanos, comunes y corrientes” y “Fan de su relación jaja”, escribieron.

No obstante, muchos otros criticaron la forma en la que Yepes le contestó a Caterin y expusieron sus puntos de vista, llegando a mostrarse molestos con sus gestos y palabras.

“Muy lindo Yepes, pero esa manera de responder, deja mucho que pensar”; “Cate, sal de ahí, pero ya”; “Aparente ser calmado, pero no creo que esa reacción sea un chiste”; No fue gol de Yepes con esa respuesta"; “Ay, no, ¿Qué pasó? Yo te amo, Yepes, pero se sintió súper maluco eso", manifestaron.

