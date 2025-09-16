Claudia Bahamón reveló por qué no se despidió de Caterin Escobar y expuso si existe mala relación

MasterChef Celebrity 2025 se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, pues a lo largo de las semanas los famosos que aceptaron el reto de hacer parte de la producción de cocina y dejar de lado algunas de sus obligaciones; se han ganado el corazón de los televidentes, generando fuertes conexiones entre las estrellas y la audiencia.

Es por esto que cada reto de eliminación es aún más complicado y doloroso para las celebridades, pues deben despedirse de sus compañeros y comenzar un nuevo ciclo de aprendizaje.

Los jurados del reality. | Foto: Canal RCN

En consecuencia, tras cada una de las salidas, la presentadora Claudia Bahamón se pronuncia por medio de sus redes sociales y, junto a una fotografía y sentido mensaje, le da el cierre oficial a cada uno de los participantes.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención fue que tras la salida del actor Julián Zuluaga, la huilense se pronunció nuevamente en la noche del lunes 15 de marzo para despedirse de Valeria Aguilar, es decir, no se pronunció en el capítulo de Caterín Escobar.

Fue por medio de esta publicación que una seguidora de MasterChef Celebrity le hizo la pregunta Claudia Bahamón, pues quiso conocer las razones por las que no se despidió de Catherine Escobar, famosa actriz reconocida por su papel de Olivia en Las muñecas de la mafia.

“Claudia María te voy a hacer reclamo por Caterin Escobar... espero no ser imprudente, pero no le dejaste nada”, escribió su seguidora.

Pese a que pasaron varias horas en las que la presentadora mantuvo el silencio, se pronunció por medio de la sección de comentarios y despejó las dudas ante la situación, especialmente, a los que creyeron que podrían haber tenido alguna discusión, pelea o distanciamiento en medio de las grabaciones.

“Jajaja tienes razón. Salió la semana pasada y yo estaba en el Amazonas sin señal y se pasaron los días. Ese post va porque va”, aclaró Claudia Bahamón.

Las palabras con las que Caterin Escobar se despidió de MasterChef Celebrity

Tras pasar al atril y vender su plato frente a Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, Caterín Escobar, la famosa actriz que le dio vida a importantes personajes en producciones como Francisco, el matemático, Nuevo Rico, Nuevo Pobre y Las muñecas de la mafia, presentó varios errores y tuvo que quitarse el delantal para siempre.

La actriz caleña Caterin Escobar fue la novena eliminada en MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN