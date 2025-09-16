Suscribirse

Gente

Claudia Bahamón reveló por qué no se despidió de Caterin Escobar y expuso si existe mala relación

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ rompió el silencio ante las dudas del público.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 2:34 a. m.
La presentadora habló de la salida de Caterín Escobar de MasterChef Celebrity 2025.
La presentadora habló de la salida de Caterín Escobar de MasterChef Celebrity 2025. | Foto: Prensa RCN / Montaje: Semana

MasterChef Celebrity 2025 se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana, pues a lo largo de las semanas los famosos que aceptaron el reto de hacer parte de la producción de cocina y dejar de lado algunas de sus obligaciones; se han ganado el corazón de los televidentes, generando fuertes conexiones entre las estrellas y la audiencia.

Es por esto que cada reto de eliminación es aún más complicado y doloroso para las celebridades, pues deben despedirse de sus compañeros y comenzar un nuevo ciclo de aprendizaje.

Jurado de MasterChef Celebrity sufrió fuerte accidente; perdió varios dientes.
Los jurados del reality. | Foto: Canal RCN

En consecuencia, tras cada una de las salidas, la presentadora Claudia Bahamón se pronuncia por medio de sus redes sociales y, junto a una fotografía y sentido mensaje, le da el cierre oficial a cada uno de los participantes.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención fue que tras la salida del actor Julián Zuluaga, la huilense se pronunció nuevamente en la noche del lunes 15 de marzo para despedirse de Valeria Aguilar, es decir, no se pronunció en el capítulo de Caterín Escobar.

Contexto: Este es el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity; Valentina Taguado tuvo sorpresiva reacción

Fue por medio de esta publicación que una seguidora de MasterChef Celebrity le hizo la pregunta Claudia Bahamón, pues quiso conocer las razones por las que no se despidió de Catherine Escobar, famosa actriz reconocida por su papel de Olivia en Las muñecas de la mafia.

“Claudia María te voy a hacer reclamo por Caterin Escobar... espero no ser imprudente, pero no le dejaste nada”, escribió su seguidora.

Pese a que pasaron varias horas en las que la presentadora mantuvo el silencio, se pronunció por medio de la sección de comentarios y despejó las dudas ante la situación, especialmente, a los que creyeron que podrían haber tenido alguna discusión, pelea o distanciamiento en medio de las grabaciones.

“Jajaja tienes razón. Salió la semana pasada y yo estaba en el Amazonas sin señal y se pasaron los días. Ese post va porque va”, aclaró Claudia Bahamón.

Contexto: Valentina Taguado y Alejandra Ávila protagonizaron tensionante momento en ‘MasterChef Celebrity’: “No es justo”

Las palabras con las que Caterin Escobar se despidió de MasterChef Celebrity

Tras pasar al atril y vender su plato frente a Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, Caterín Escobar, la famosa actriz que le dio vida a importantes personajes en producciones como Francisco, el matemático, Nuevo Rico, Nuevo Pobre y Las muñecas de la mafia, presentó varios errores y tuvo que quitarse el delantal para siempre.

Como novedades de esta celebración, la chef mexicana Belén Alonso, se une al grupo de jurados, quien con su experiencia y exigencia pondrá a prueba las habilidades de los participantes, y en compañía de Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría mostrarán a todos los colombianos técnicas, increíbles preparaciones y mucha diversión.
La actriz caleña Caterin Escobar fue la novena eliminada en MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

“Hoy, me despido de la cocina más famosa del mundo. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento, de haber tenido el placer de cocinarle a los chefs, de haber conocido a un combo maravilloso de personas, de seres humanos increíbles. Me voy con un corazón lleno de risas, de momentos, de alegrías, de tristezas, de frustraciones, de aprendizajes y de cosas maravillosas que solo puede dar esta cocina. Definitivamente, esta cocina si te cambia la vida. Gracias”, dijo antes de su salida oficial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte accidente en el Desafío Siglo XXI: Juan, integrante de Omega, sufrió preocupante lesión

2. “Sinceramente me pareció asqueroso”: Vicky Dávila por polémica declaración de Gustavo Petro sobre las mujeres

3. Envigado eliminó a Millonarios y se clasificó a cuartos de final de la Copa BetPlay: tremendo ‘mazazo’

4. Fotos: proyectan imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor

5. Carlos Vargas, de ‘La Red’, reveló si tuvo un romance con alguno de sus compañeros de programa

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Claudia BahamónCaterin EscobarMasterChef CelebrityMasterchef celebrity 2025

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.