Este es el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity; Valentina Taguado tuvo sorpresiva reacción

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ha estado cargada de miles de emociones, pues sus participantes han pasado por diversas etapas, formando amistades, adquiriendo conocimiento y conectando con el público de una manera nunca antes vista.

Es por esto que cada noche de eliminación sorprende más a los televidentes del Canal RCN, ya que esto significa que una de las estrellas de despedirse de la cocina y abandonar el sueño de convertirse en el próximo ganador.

Un momento de tensión se vivió en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de Instagram @claudiabahamon

En el más reciente capítulo de la producción gastronómica, Raúl Ocampo, Valeria Aguilar, Nicolás, Carolina Sabino y Pichingo se enfrentaron a un nuevo reto de delantal negro en el que tuvieron la oportunidad de preparar un plato libre, siempre y cuando, los condimentos fueran los protagonistas.

Cada uno de los participantes contó con un tiempo distinto para realizar sus preparaciones, debido a las sorpresas que traen las dinámicas de la temporada 2025.

Además, contaron con el apoyo de algunos de sus compañeros, quienes se enfocaron en brindarles su mayor aprendizaje y sabiduría a la hora de realizar cada uno de los pasos de las recetas.

Sin embargo, Belén Alonso, Jorge Rausch, y Nicolás de Zubiría tuvieron la difícil tarea de evaluar cada una de las creaciones, analizar sus errores y con base a esto, dar el nombre del décimo eliminado.

Además, en esta ocasión, Ramiro Meneses, el ganador de la primera temporada de MasterChef Celebrity, también estuvo compartiendo sus opiniones en cuanto a las preparaciones, la cocción de las proteínas, selección de guarniciones, textura de salsas y aspecto de los emplatados.

Estas son las estrellas de la farándula que harán parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Valeria Aguilar fue eliminada de MasterChef Celebrity

Tras pasar al atril, la reconocida creadora de contenido e influenciadora, Valeria Aguilar, se percató de varios errores que tuvo en su preparación y aunque intentó convencer a los jurados con su sentido del humor, no logró compensar con las equivocaciones de sus compañeros.

Esto llenó de tristeza a los participantes, especialmente a Valentina Taguado y Raúl Ocampo, pues juntos formaron uno de los grupos más unidos del programa y la conexión fue tan fuerte que llegaron a emprender proyectos por fuera de la cocina, por lo que las lágrimas no se hicieron esperar y llamaron la atención de los televidentes.

“Si ellos sienten que es el plato más incompleto, ¿qué puedo decir yo? Tienen razón. No sé cómo me recuerden en sus corazones, pero espero que les quede siempre el humor, para todo, creo que eso nos salva, junto con el amor. Saben que a todos los amo, es la experiencia más increíble, gracias“, dijo antes de quitarse el delantal.

Las palabras con las que Valentina Taguado despidió a Valeria Aguilar

En medio del desconcierto por el resultado de la última eliminación, Valentina Taguado bajó a despedirse de su amiga y dio a conocer su opinión sobre la decisión.

“Que se vaya Valeria no tiene sentido para mí, nada tiene sentido. Imaginarme todo lo que está pasando por su corazón y su cabeza, me duele más”, dijo en medio de lágrimas.

En respuesta, Valeria agradeció por los momentos compartidos y reveló lo importante que fue la locutora en su camino: