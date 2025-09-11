Valentina Taguado y Alejandra Ávila protagonizaron tensionante momento en ‘MasterChef Celebrity’: “No es justo”

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity se vivió un fuerte desacuerdo entre la actriz Alejandra Ávila y la locutora Valentina Taguado.

El rifirrafe se dio luego de que la mujer que fue host de Los Impresentables de Los 40 tuvo la oportunidad de usar un beneficio al haber sido la ganadora del último reto de caja misteriosa.

“Si te ganas un delantal negro de aquí hasta el final del próximo reto por equipos, debes transferirlo al compañero que quieras y que no tenga delantal negro” decía el sobre.

La locutora usó un beneficio a su favor y causó disgusto. | Foto: Instagram: @valentinataguado

Pese a la presión que pueden generar este tipo de opciones en el equipo, Valentina tomó la decisión de quitarse el delantal y dárselo a uno de sus contrincantes, pues en este punto de la competencia, ya se están llevando a cabo algunas estrategias para poder llegar a la final.

“Lo siento, pero yo hoy me puedo quitar el delantal negro y le quito el delantal blanco a una persona que haya ganado y se lo pongo el negro. Esta parte de la competencia es muy dura porque estas cosas son las que fracturan las amistades o que todos nos llevemos bien. Esto hace que empiecen los grupitos y las estrategias. Es una competencia, se lo pongo a Aleja”, dijo frente a las cámaras del Canal RCN.

Al escuchar sus palabras, Claudia Bahamón indicó que Alejandra debía ponerse el delantal negro y prepararse para enfrentar un nuevo reto de eliminación, es decir, que tendría la posibilidad de convertirse en la siguiente celebridad que abandonaría el programa.

“No me parece justo que si hay una persona que se mata estudiando todos los días, que se trasnocha todos los días estudiando, se lo pongan a esa persona, yo no pienso así (...) Es la forma de pensar y el juego de ella y si ella necesita que yo salga del juego para que tenga un camino libre, vamos a ver que tan fácil se la pongo”, dijo la actriz con la voz entrecortada, pues sintió una fuerte frustración al verse en riesgo.

Para darle cierre al incómodo momento, Valentina Taguado se sinceró frente a las cámaras de MasterChef y dejó en claro que esto hace parte de la dinámica del programa de cocina.