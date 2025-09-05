Este es el más reciente eliminado de ‘MasterChef Celebrity’; sus compañeros quedaron en ‘shock’

MasterChef Celebrity es uno de los programas más vistos en la televisión colombiana, pues cada año, algunas de las estrellas más importantes del mundo de la farándula dejan de lado sus compromisos profesionales para ponerse el delantal y encender los fogones de ‘la cocina más importante del país’.

Aunque no todos llegan con la preparación necesaria para conquistar a los jurados con platos gourmet, muchos de ellos se enfocan en tomar clases personalizadas e ir aprendiendo de las técnicas que les comparten sus compañeros y profesionales de la gastronomía.

Programa de cocina del Canal RCN. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, cada semana, uno de los famosos debe abandonar la competencia. Esto se define por medio de un reto de eliminación en el que, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso dan ciertas instrucciones e ingredientes para que los participantes exploten su creatividad.

En el más reciente capítulo de la producción del Canal RCN, las actrices Caterín Escobar, Alejandra Ávila, Patricia Grisales y el comediante Pichingo, pusieron manos a la obra y se enfrentaron para asegurar una semana más dentro de la competencia de cocina.

¿Qué plato tuvieron que preparar los nominados?

En la ausencia de Claudia Bahamón, los jurados tomaron la vocería y compartieron detalles de las condiciones que tendrían para realizar el platillo.

“Hagan algo que sepan hacer, no algo que hayan estudiado o leído, sino algo que ya hayan hecho. Para este reto van a tener 60 minutos y la despensa abierta. Mucha suerte. Ya saben que es un reto dulce, salado, agridulce... lo que quieran”, mencionaron Jorge Rausch y Belén Alfonso.

Así se vivió el noveno reto de eliminación del programa del Canal RCN. | Foto: Captura de Instagram @claudiabahamon

Caterín Escobar se convirtió en la novena eliminada de ‘MasterChef Celebrity 2025′

Tras pasar al atril y vender su plato frente a Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, Caterín Escobar, la famosa actriz, que le dio vida a importantes personajes en producciones como Francisco, el matemático, Nuevo Rico, Nuevo Pobre y Las muñecas de la mafia, presentó varios errores y tuvo que quitarse el delantal para siempre.

Caterin Escobar | Foto: Instagram: @caterinescobaractriz