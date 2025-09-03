Julián Zuluaga soltó verdad sobre relación entre Caterin Escobar y Mario Yepes; expuso realidad: “Los cubrí”

MasterChef Celebrity 2025 continúa generando conversación cada noche, gracias a una temporada cargada de giros inesperados, desafíos intensos y momentos que mantienen a los televidentes atentos tanto al desarrollo culinario como a la dinámica entre los concursantes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la evidente complicidad entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes. Las miradas, sonrisas y pequeños gestos compartidos despertaron comentarios sobre una posible conexión más allá de la competencia.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes despertaron rumores de romance. | Foto: Instagram @caterinescobaractriz / Montaje SEMANA

Si bien ninguno de los dos ha hecho oficial algún romance, las interacciones que circulan en redes sociales han dado pie a múltiples rumores, alimentando la idea de que entre ellos podría existir un lazo especial que va más allá del programa.

Sin embargo, recientemente, todo habría quedado en evidencia por uno de sus excompañeros, quien habló en una entrevista y confirmó que sí pasaba algo sentimental entre la actriz y el exfutbolista.

Julián Zuluaga, recién eliminado de MasterChef Celebrity 2025, concedió una charla con Vibra, donde rompió el silencio acerca de este vínculo amoroso. El actor afirmó que era “el amor más lindo”, enfatizando que ya no podía guardar discreción por más tiempo.

El artista señaló que los cubrió por bastante tiempo, pero afuera del formato de cocina ya no era viable esto. Su estilo genuino de hablar permitió ver que no lo hacía por revelar la información adrede.

“El amor más bonito es el de Caterin y Yepes. Y si está escuchando el ‘Capi’, lo siento, yo los cubrí durante el programa, pero aquí afuera ya no más. La verdad es que antes de que se metieran yo los había visto y dije: ‘Wow, qué pareja’”, dijo a la emisora.

“En ese momento no había nada confirmado, solo se especulaba. Pero cuando supe que los dos estaban solteros pensé: ‘Ah, esto sí puede darse’”, agregó, demostrando que la química era muy evidente desde el inicio, pese a que en el reality no sucedió nada.

En su relato, Zuluaga apuntó que varias participantes tenían sus ojos sobre el exfutbolista, debido a la manera en la que llamaba la atención. No obstante, sí aclaró que en Barranquilla, durante un reto que realizaron, fue cuando todo comenzó a notarse en la pareja.

“Como decía Violeta, todas esas garosas iban a salvar a Yepes; es que más de una estaba detrás del ‘Capi’, y más de uno y más de una. Aquí chismoseando”, dijo.