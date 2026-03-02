Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes han cautivado a miles de seguidores con la relación amorosa que nació tras su participación en MasterChef Celebrity 2025, donde los dos destacaron con su trabajo y aprendizaje.

Pese a que han sido cuidadosos y reservados con su vínculo sentimental, ambos famosos han mostrado un poco de las dinámicas que llevan como pareja, disfrutando de viajes, bromas y planes particulares.

Recientemente, Caterin Escobar grabó un video en su cuenta oficial de Instagram, el cual sirvió como una especie de llamado a sus fanáticos, quienes solían cometer un error, posiblemente incómodo, al referirse a ella. Pese a que el que se centró en ello fue el exfutbolista, la actriz siguió la idea con el post.

Incómodo momento que protagonizó Caterin Escobar en plena entrevista: le preguntaron por su relación y se fue

De acuerdo con lo que quedó registrado, la artista grabó un clip, tipo selfie, dialogando con Mario Yepes sobre un detalle con el que no estaban de acuerdo. Según se vio, el exdeportista reveló que había personas que se dirigían a ella como la “novia de Yepes”, pero consideraba que lo correcto era llamarla por su nombre.

“A ver, qué pasa. Que la gente qué es lo que está diciendo”, dijo la famosa al inicio.

Mario Yepes, que protagonizó un momento gracioso con su expareja, contó que un día, en una carrera, escuchó a personas refiriéndose de esa manera a su novia, por lo que prefería, por respeto, que la identificaran como Caterin Escobar y no como su pareja.

“El otro día que estábamos en la carrera, la gente, cuando usted estaba pasando, decía: ‘Vea, ahí va la novia de Yepes’. No, usted se llama Caterin”, afirmó.

Caterin Escobar continuó con esta aclaración, especificando que había una manera mejor de comentar sobre ella, sin necesidad de basarse en la relación que ambos tenían.

“Entonces, es para aclarar que yo no soy la novia de Yepes… bueno, sí soy la novia, pero me llamo Caterin. Para que cuando me vean no digan: ‘Ahí va la novia de Yepes’, sino digan: ‘Ahí va Caterin’”, dijo, con un toque de humor.

“¿Es así?”, agregó, a lo que él, con una leve sonrisa, confirmó: “Exacto”.