Gente

Mario Yepes y Caterin Escobar hablaron claro sobre su relación e hicieron particular llamado: “Para aclarar”

Los famosos grabaron un video en el que se centraron en un detalle que llamaba la atención sobre su vínculo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

2 de marzo de 2026, 1:40 p. m.
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes.
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes. Foto: Instagram @caterinescobaractriz / Montaje SEMANA

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes han cautivado a miles de seguidores con la relación amorosa que nació tras su participación en MasterChef Celebrity 2025, donde los dos destacaron con su trabajo y aprendizaje.

Pese a que han sido cuidadosos y reservados con su vínculo sentimental, ambos famosos han mostrado un poco de las dinámicas que llevan como pareja, disfrutando de viajes, bromas y planes particulares.

Recientemente, Caterin Escobar grabó un video en su cuenta oficial de Instagram, el cual sirvió como una especie de llamado a sus fanáticos, quienes solían cometer un error, posiblemente incómodo, al referirse a ella. Pese a que el que se centró en ello fue el exfutbolista, la actriz siguió la idea con el post.

Incómodo momento que protagonizó Caterin Escobar en plena entrevista: le preguntaron por su relación y se fue

De acuerdo con lo que quedó registrado, la artista grabó un clip, tipo selfie, dialogando con Mario Yepes sobre un detalle con el que no estaban de acuerdo. Según se vio, el exdeportista reveló que había personas que se dirigían a ella como la “novia de Yepes”, pero consideraba que lo correcto era llamarla por su nombre.

Gente

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Gente

Así fue el impresionante megaconcierto de Shakira en México: asistieron 400.000 personas y las imágenes son únicas

Gente

Nació de nuevo el amor: Se viraliza beso de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo, famosa actriz peruana; fue frente a miles de personas

Gente

Suso explicó la razón por la que dejó Caracol Televisión y dio algunos detalles: “Le dije que nos diéramos un tiempo”

Gente

Chris Carpentier destapó por qué terminó su matrimonio y expuso realidad: “Empezó a distanciar las cosas de Chile”

Gente

Los tres signos del horóscopo chino que tendrían fortuna y buenas noticias económicas en la semana del 2 al 8 de marzo de 2026

Gente

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Gente

Jhonny Rivera enfrentó a quien le dijo que era “turbio” que iniciara su relación con Jenny López siendo menor de edad: “¿De dónde saldrá esto?”

Gente

Incómodo momento que protagonizó Caterin Escobar en plena entrevista: le preguntaron por su relación y se fue

Gente

“Mi niña bella”: el romántico mensaje de Mario Yepes que encendió el cumpleaños de Caterin Escobar

“A ver, qué pasa. Que la gente qué es lo que está diciendo”, dijo la famosa al inicio.

Mario Yepes, que protagonizó un momento gracioso con su expareja, contó que un día, en una carrera, escuchó a personas refiriéndose de esa manera a su novia, por lo que prefería, por respeto, que la identificaran como Caterin Escobar y no como su pareja.

El otro día que estábamos en la carrera, la gente, cuando usted estaba pasando, decía: ‘Vea, ahí va la novia de Yepes’. No, usted se llama Caterin”, afirmó.

Caterin Escobar continuó con esta aclaración, especificando que había una manera mejor de comentar sobre ella, sin necesidad de basarse en la relación que ambos tenían.

“Entonces, es para aclarar que yo no soy la novia de Yepes… bueno, sí soy la novia, pero me llamo Caterin. Para que cuando me vean no digan: ‘Ahí va la novia de Yepes’, sino digan: ‘Ahí va Caterin’”, dijo, con un toque de humor.

“¿Es así?”, agregó, a lo que él, con una leve sonrisa, confirmó: “Exacto”.

Más de Gente

Natalia Curvelo, cantante vallenata, sufrió accidente en carretera.

Cantante de vallenato vivió grave accidente de tránsito, luego de terminar presentación musical: su equipo se pronunció

Foto de la semana 4 abril

Así fue el impresionante megaconcierto de Shakira en México: asistieron 400.000 personas y las imágenes son únicas

Se viralizó beso y abrazo entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo.

Nació de nuevo el amor: Se viraliza beso de Alejandro Sanz a Stephanie Cayo, famosa actriz peruana; fue frente a miles de personas

Suso el Paspi

Suso explicó la razón por la que dejó Caracol Televisión y dio algunos detalles: “Le dije que nos diéramos un tiempo”

Chris Carpentier, famoso chef chileno.

Chris Carpentier destapó por qué terminó su matrimonio y expuso realidad: “Empezó a distanciar las cosas de Chile”

¿Sientes que necesitas un golpe de suerte en tu vida? Según el horóscopo chino, los próximos días podrían ser el momento perfecto para jugar la lotería si eres un ratón, dragón o tigre.

Los tres signos del horóscopo chino que tendrían fortuna y buenas noticias económicas en la semana del 2 al 8 de marzo de 2026

Alexa y Juanda Caribe explotaron en 'La casa de los famosos'

Desconcierto en ‘La casa de los famosos 3′ por grave acusación; pelea entre Alexa y Juanda Caribe subió de tono y habría expulsión

Jenny López festeja el cumpleaños de Jhonny Rivera con una contundente respuesta a las críticas.

Jhonny Rivera enfrentó a quien le dijo que era “turbio” que iniciara su relación con Jenny López siendo menor de edad: “¿De dónde saldrá esto?”

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Nana Calistar abrió el mes de marzo con el horóscopo para este lunes 2: estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco

La obra de ‘Suso a la carta’ tendrá función en Miami el 22 noviembre.

The Suso’s Show se despidió de la televisión: así fue el último capítulo del programa de humor

Noticias Destacadas