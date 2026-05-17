Shakira dio a conocer nuevo adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’, canción del Mundial 2026

Shakira volvió a captar la atención internacional a pocas semanas del inicio del Mundial de 2026, tras presentar Dai Dai, la canción oficial del torneo que mezcla música y fútbol en una propuesta cargada de ritmo, diversidad cultural y referencias históricas al deporte.

‘Dai Dai’ ya suena en todo el mundo: Shakira donará cada centavo a los niños más necesitados

La artista barranquillera sorprendió al unir fuerzas con Burna Boy para crear un himno que, además de acompañar el evento deportivo más importante del planeta, funciona como un tributo a grandes figuras que marcaron la historia del fútbol mundial.

Dentro de la letra aparecen menciones a leyendas y referentes históricos como Pelé, Ronaldo Nazário, Lionel Messi y Kaká, además de referencias a selecciones y países que dejaron huella en distintas ediciones de la Copa del Mundo.

Durante la transmisión en vivo del lanzamiento, Shakira explicó que la intención del tema era rendir homenaje a figuras inolvidables del fútbol. Entre risas, la cantante comentó que la canción no solo menciona a Messi, Pelé o Ronaldo, sino también a Kaká, destacando así la importancia de estas estrellas dentro de la cultura futbolística global.

Nuevo adelanto del video oficial de ‘Dai Dai’

Shakira, en medio de la espera, compartió un nuevo adelanto del clip oficial del himno del Mundial 2026, Dai Dai, donde mostró cuál sería la esencia de este proyecto.

La celebridad quiso ponerle su toque especial, muy similar a lo ocurrido con Waka Waka en 2010.

Según quedó registrado en el post, la barranquillera mostró cómo era la mención que haría de las estrellas del fútbol, haciendo un recorrido por los principales rostros goleadores de la historia.

En el fragmento que salió a la luz se ven imágenes de Cristiano Ronaldo, Maradona, El Pibe Valderrama y Messi, quienes estaban en distintos encuentros deportivos de años anteriores.

“Coming soon”, escribió la cantante, donde ubicó un balón de fútbol y un emoji de lobo, haciendo referencia a su regreso épico tras 20 años desde el primer Mundial en el que cantó.