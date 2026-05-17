La incertidumbre volvió a dominar el ambiente en La casa de los famosos Colombia durante una nueva noche de eliminación que mantuvo en expectativa tanto a los concursantes como a la audiencia del reality.

A medida que avanza la competencia, la presión dentro de la casa aumenta y cada decisión del público se convierte en un momento decisivo para los participantes.

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En esta oportunidad, quienes quedaron en riesgo de abandonar el programa fueron el comediante Juanda Caribe, el participante Tebi Bernal y la influenciadora Mariana Zapata. Los tres llegaron a la placa luego de una semana marcada por diferencias, estrategias y situaciones de convivencia que generaron opiniones divididas entre los seguidores del formato.

Como ha ocurrido en anteriores jornadas, las redes sociales jugaron un papel clave durante los días previos a la eliminación. Los fanáticos de cada concursante impulsaron campañas, compartieron mensajes de apoyo y promovieron votaciones para intentar asegurar la permanencia de sus favoritos en el programa de RCN Televisión.

Mientras las alianzas cambian y los conflictos se intensifican dentro de la casa, el reality continúa consolidándose como uno de los temas más comentados en plataformas digitales, especialmente ahora que la competencia entra en una fase decisiva donde cualquier movimiento puede alterar el rumbo del juego.

¿Quién fuel el eliminado de ‘La casa de los famosos’?

En la sala de eliminación, Carla Giraldo y Marcelo Cezán se encargaron de entregar los resultados de las votaciones, llevando a que los tres nominados esperaran la decisión.

El primero que entró fue Tebi Bernal, quien logró entrar en el top 5 de la temporada con un gran apoyo del público. El participante destacó en números, demostrando que sigue con respaldo desde afuera.

Los dos restantes dijeron qué cambiarían de su juego en caso de quedarse, plasmando un poco de la perspectiva que daba la convivencia.

Mariana Zapata se convirtió en la eliminada, quedando por fuera de la final.