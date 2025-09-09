MasterChef Celebrity Colombia se ha convertido en uno de los realities de cocina más vistos en la capital y varias ciudades del mundo, su popularidad ha sido gracias a la carismática presentadora Claudia Bahamón, los chefs profesionales y las celebridades.

La sexta temporada del programa se llevó a cabo el año pasado, en el que participaron actores, actrices, cantantes, comediantes, periodistas y presentadores, quienes fueron criticados por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la mexicana Adria Marina.

Uno de los participantes fue Ricardo Henao, reconocido por su aparición en diferentes escenarios artísticos como el teatro, cine y televisión con exitosas producciones como El Estilista, Mentiras Perfectas, La Ley del Corazón II, Enfermeras, entre otras.

Sin embargo, en esta ocasión no llamó la atención por su interpretación en alguna telenovela, sino por la noticia de su matrimonio con Jessica, quien se dice es una modelo española, y a diferencia del actor mantiene su vida un poco más reservada, por lo que su perfil de Instagram lo tiene privado.

Ricardo publicó un romántico video con algunos de los momentos que vivieron durante la ceremonia, dejando ver a las personas que los acompañaron, un poco del lugar y con la canción en inglés de John Legend, All of me.

Una boda civil que se celebró en un espacio muy íntimo, con personas cercanas a la pareja y en una finca rodeada de naturaleza, un ambiente campestre, en el que mantuvieron su esencia de sencillez y privacidad.

La publicación cuenta con más de 700 me gusta y cien comentarios, y se destaca en el mensaje de la esposa del actor: “Te amo con todo el alma. Qué día tan bonito amor. Gracias @mario_arango1980 por capturarlo todo de una forma tan preciosa”.

De igual manera, el hermano del joven, los seguidores y usuarios también demostraron su apoyo y escribieron emotivas palabras de felicitación.

“Que el amor que hoy los une siga creciendo y fortaleciéndose cada día”; “¡Una bella historia de amor! ¡Muchas felicidades!”; “¡Bello mi hermano! Dios bendiga esta nueva etapa. Un abrazo muy fuerte mi negro”; “Todas las bendiciones y éxitos para ustedes”; “¡Que la salud, el amor, la prosperidad y las alegrías los acompañen por siempre!”, entre muchos más.

¿Quiénes fueron los finalistas de MasterChef Celebrity 2024?

En el top 10 quedaron Juan Pablo Llano, Paola Rey, Vicky Berrío, Cony Camelo, Jacko, Domínica Duque, Catherine Ibargüen, Carolina Cuervo, Martina ‘La Peligrosa’ y Nina Caicedo