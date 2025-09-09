Suscribirse

GENTE

Se casó exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’; así fue la romántica celebración

El actor contrajo matrimonio y compartió el momento en sus redes sociales.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

10 de septiembre de 2025, 1:51 a. m.
Exparticipante de 'MasterChef Celebrity' contrajo matrimonio y lo compartió en redes.
Exparticipante de 'MasterChef Celebrity' contrajo matrimonio y lo compartió en redes. | Foto: Captura de Instagram @ricardohenaotor0

MasterChef Celebrity Colombia se ha convertido en uno de los realities de cocina más vistos en la capital y varias ciudades del mundo, su popularidad ha sido gracias a la carismática presentadora Claudia Bahamón, los chefs profesionales y las celebridades.

La sexta temporada del programa se llevó a cabo el año pasado, en el que participaron actores, actrices, cantantes, comediantes, periodistas y presentadores, quienes fueron criticados por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la mexicana Adria Marina.

Contexto: Claudia Bahamón conmovió con una emotiva carta a dos de los jurados de ‘MasterChef Celebrity’; no contuvieron las lágrimas

Uno de los participantes fue Ricardo Henao, reconocido por su aparición en diferentes escenarios artísticos como el teatro, cine y televisión con exitosas producciones como El Estilista, Mentiras Perfectas, La Ley del Corazón II, Enfermeras, entre otras.

Sin embargo, en esta ocasión no llamó la atención por su interpretación en alguna telenovela, sino por la noticia de su matrimonio con Jessica, quien se dice es una modelo española, y a diferencia del actor mantiene su vida un poco más reservada, por lo que su perfil de Instagram lo tiene privado.

Ricardo publicó un romántico video con algunos de los momentos que vivieron durante la ceremonia, dejando ver a las personas que los acompañaron, un poco del lugar y con la canción en inglés de John Legend, All of me.

Una boda civil que se celebró en un espacio muy íntimo, con personas cercanas a la pareja y en una finca rodeada de naturaleza, un ambiente campestre, en el que mantuvieron su esencia de sencillez y privacidad.

La publicación cuenta con más de 700 me gusta y cien comentarios, y se destaca en el mensaje de la esposa del actor: “Te amo con todo el alma. Qué día tan bonito amor. Gracias @mario_arango1980 por capturarlo todo de una forma tan preciosa”.

De igual manera, el hermano del joven, los seguidores y usuarios también demostraron su apoyo y escribieron emotivas palabras de felicitación.

Contexto: Jorge Rausch sorprendió con publicación junto a la chef mexicana que hizo parte de la temporada pasada de ‘MasterChef Celebrity’

“Que el amor que hoy los une siga creciendo y fortaleciéndose cada día”; “¡Una bella historia de amor! ¡Muchas felicidades!”; “¡Bello mi hermano! Dios bendiga esta nueva etapa. Un abrazo muy fuerte mi negro”; “Todas las bendiciones y éxitos para ustedes”; “¡Que la salud, el amor, la prosperidad y las alegrías los acompañen por siempre!”, entre muchos más.

¿Quiénes fueron los finalistas de MasterChef Celebrity 2024?

En el top 10 quedaron Juan Pablo Llano, Paola Rey, Vicky Berrío, Cony Camelo, Jacko, Domínica Duque, Catherine Ibargüen, Carolina Cuervo, Martina ‘La Peligrosa’ y Nina Caicedo

Sin embargo, la final estuvo conformada por cuatro talentosas mujeres que lograron resaltar: Carolina Cuervo, Martina La Peligrosa, Vicky Berrío y Paola Rey, quien logró coronarse como la ganadora del reality y hace poco fue la invitada especial en la edición de este año.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La emoción de un relator boliviano al narrar la victoria de su selección que la clasificó al repechaje mundialista; el video es viral

2. Tigers y Yankees protagonizan paliza en las Grandes Ligas: este fue el vencedor

3. Resultado del partido Chile vs. Uruguay terminó favoreciendo a Colombia en eliminatorias: esto pasó

4. Los mejores memes que dejó la goleada de Colombia a Venezuela: “La arepa es colombiana”

5. Mamá de Carolina Cruz se sometió un procedimiento quirúrgico; este es su actual estado de salud

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MasterChefMasterChef Celebrity 2024MasterChef CelebrityRicardo Henao

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.