Este año se está llevando a cabo la séptima edición del reality de cocina, en el que las celebridades han mostrado sus habilidades gastronómicas para poder continuar en el programa y lograr ser el ganador que no solo se lleva el título, sino también una gran suma de dinero.

Claudia Bahamón es la presentadora de MasterChef Celebrity desde su primera temporada, en donde se ha ganado el corazón de los televidentes por su carisma, autenticidad y sensibilidad con los participantes, demostrando su única personalidad que le ha permitido obtener nuevos seguidores y admiradores.

En el capítulo del martes, 9 de septiembre, se vivió en una de las cocinas más importantes una noche llena de fuertes emociones como la felicidad y nostalgia, pues algunos cocineros como Valentina Taguado y Ricardo Vesga conmovieron después de leer las cartas que sus mamás le habían escrito.

La emotiva carta de Claudia a dos de los chefs

Claudia Bahamón sorprendió a sus compañeros Jorge Rausch y Nicolás de Subiría, que la han acompañado durante una década de programa, con quienes ha logrado construir una amistad y compartir momentos fuera de las pantallas.

“Es una locura pensar en todo lo que hemos vivido desde ese primer día, llegamos con ilusiones, nervios, con expectativas, sin saber que la vida nos tenía preparados una amistad tan profunda, real y tan única. Pero, sobre todo 10 años acompañándonos en la vida, no solo como compañeros de trabajo, sino como familia elegida”, expresó Bahamón en la primera parte.

La presentadora siguió leyendo desde su celular y con la voz un poco entre cortada la emotiva carta que le escribió a los dos chefs colombianos.

“Ustedes han sido para mí un refugio, un espejo, un abrazo constante. Me han visto brillar, derrumbarme, reconstruirme más de una vez y yo he tenido la fortuna de verlos a ustedes también en toda su humanidad, en sus batallas y sus victorias. Su generosidad, su fuerza, nobleza, su humor, autenticidad me han marcado para siempre”, añadió entre lágrimas la huilense.

Claudia también les agradeció por su compañía porque no la han hecho sentir sola, considerándolos como dos hermanos más que han camino junto a ella y finalizó diciendo:

“Hoy quiero decirles que los quiero con el alma, que no me imagino este camino de MasterChef sin ustedes, gracias por estos 10 años. Los amo profundamente y siempre van a tener en mí una amiga incondicional hasta el último capítulo, no de MasterChef, sino de nuestras vidas”.