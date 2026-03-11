Gente

Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, destapó cómo se conoció con el famoso director y aclaró detalle

La modelo respondió preguntas que involucraban al exesposo de Claudia Bahamón.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

11 de marzo de 2026, 12:02 p. m.
Simón Brand y Jimena Rugeles
Simón Brand y Jimena Rugeles

Simón Brand, expareja de Claudia Bahamón, ha quedado como blanco de reacciones en redes sociales, no solo por su trabajo como director, sino por detalles de su vida personal que han salido a la luz.

Uno de los principales focos de miradas ha sido su nueva relación con Jimena Rugeles, quien lo flechó y se convirtió en pieza de su presente. La modelo llamó la atención con publicaciones que hizo, presumiendo de viajes y momentos especiales que vivió junto al hombre con el que comparte su vida.

Pese a que son muy discretos y reservados con su relación, ambos han despertado reacciones en los curiosos, quienes suelen comentar sus fotos y videos. Muchos hacen referencia a Claudia Bahamón, mientras que otros critican el vínculo que sostienen.

Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, reaccionó a ácido comentario por foto que publicó con el director

No obstante, en las últimas horas, Jimena Rugeles, quien acumula más de 37.000 seguidores en su cuenta de Instagram, volvió a captar la atención en redes sociales tras abrir un espacio de interacción con sus seguidores mediante la popular dinámica de preguntas y respuestas.

Durante este ejercicio, la diseñadora contestó inquietudes de distintos temas, incluyendo algunas relacionadas con el ámbito político y su faceta amorosa.

A pesar de que la pareja de Simón Brand no suele abrir la puerta a estos asuntos, en esta actividad se mostró abierta a contar un poco de su realidad, interactuando en buena onda con sus seguidores.

Una de las interrogantes se basó en cómo Jimena Rugeles se conoció con el director, a lo que ella no entró en detalles, pero reveló cómo pasó todo.

“¿Cómo conociste a tu pareja?“, indagó un curioso en la casilla del perfil.

Trabajando, nos cruzamos en Medellín”, respondió de forma puntual.

Jimena Rugeles habló sobre su relación.
Jimena Rugeles habló sobre su relación. Foto: Instagram @jimenarugeles

De igual manera, tras afirmar que él era uno de los que la inspiraba día a día, aclaró información sobre su profesión y sus actividades lejos de las plataformas digitales.

“¿Qué profesión tienes? Aún no logro entender bien tu trabajo", escribió una persona.

Soy diseñadora. Estudié un enfoque de diseño estratégico de servicios y experiencia aplicado a negocio. Hoy trabajo en una consultora global en desarrollo de negocio y go to market de proyectos de diseño +tech”, respondió.

Jimena Rugeles habló sobre su profesión.
Jimena Rugeles habló sobre su profesión. Foto: Instagram @jimenarugeles