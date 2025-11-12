Simón Brand y Claudia Bahamón volvieron a ocupar titulares en los medios nacionales luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre sus vidas personales. La expareja, que por años fue vista como una de las más sólidas y admiradas dentro del entretenimiento colombiano, decidió mantener en privado las razones de su separación, abordando el tema con madurez, respeto y sin dar declaraciones públicas.

El reconocido director de cine se convirtió en foco de atención en redes sociales después de ser captado en público junto a su nueva pareja, Jimena Rugeles. Las imágenes rápidamente circularon en distintas plataformas digitales, generando gran curiosidad entre los seguidores, quienes comenzaron a indagar sobre la identidad de la mujer que actualmente lo acompaña.

Meses más tarde, la mujer, quien es diseñadora y mantiene una presencia activa en redes, volvió a ser tendencia al compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde mostró momentos especiales de un viaje que realizó junto a Brand. Estas publicaciones reavivaron el interés del público, que no tardó en comentar la buena química y complicidad que se percibe entre ambos.

De acuerdo con lo que quedó registrado recientemente, la colombiana subió algunas imágenes a las historias de su perfil, dejando en evidencia los momentos bonitos que pasaba con Simón Brand.

La también modelo no dudó en publicar una postal posando en compañía del director, mientras sonreían y se mostraban cercanos. Ambos se abrazaban, mirando a la cámara de una forma alegre.

En una segunda foto, Jimena Rugeles publicó una imagen tipo selfie que se tomaron, acompañándola con un emoji de cangrejo. Luego, la diseñadora compartió otra historia, donde ubicó un breve mensaje que despertó reacciones.

Simón Brand y Jimena Rugeles | Foto: Instagram @jimenarugeles

“Días que brillan como el mar”, se lee en la postal a blanco y negro, donde luce unos lentes oscuros.

Es importante recordar que, semanas atrás, la mujer dejó un mensaje contundente, refiriéndose a los ataques y críticas que recibía de personas que ni la conocían. Esta acción fue respuesta a aquellos que se creían con el derecho de agredirla por cualquier circunstancia.