Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, reveló por quién votará en elecciones 2026: “Fe megaintacta”

Simón Brand y Claudia Bahamón se situaron meses atrás en el centro de la conversación mediática después de que salieran a la luz nuevos detalles relacionados con sus vidas personales.

La expareja, que durante años fue considerada una de las más admiradas del entretenimiento colombiano, decidió manejar su separación con discreción, evitando declaraciones públicas y apostando por mantener una relación respetuosa. Ambos comparten además la crianza de sus hijos, un aspecto que han procurado llevar con responsabilidad y comunicación constante.

En meses recientes, Simón Brand captó la atención en redes sociales junto a su actual pareja, Jimena Rugeles, con quien construyó un sólido vínculo lejos de los reflectores. Ambos disfrutaron de viajes, de espacios privados y de escenas particulares, las cuales desataron reacciones en los curiosos.

Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, reaccionó a ácido comentario por foto que publicó con el director

Sin embargo, en las últimas horas, Jimena Rugeles, que suma más de 37.000 seguidores en Instagram, fue foco de miradas en plataformas digitales, luego de realizar una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil. La diseñadora respondió interrogantes de todo tipo, incluyendo un ámbito político.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la modelo respondió por quién votaría en las próximas elecciones presidenciales 2026, enmarcando al candidato que contaría con su apoyo.

Jimena Rugeles dejó claro que votaría por Iván Cepeda, ya que confiaba en que podía ganar la presidencia. Allí se señaló que Paloma Valencia también tenía oportunidades, ya que contaba con el apoyo de varias personas del centro.

“¿O sea que no tienes fe en que Cepedita llegue a la presidencia?”, escribió un usuario.

“¡Fe megaintacta! Solo que Paloma puede hacer cosas con los indecisos de ‘centro’”, respondió.

Jimena Rugeles dijo por quién votaría Foto: Instagram @jimenarugeles

De igual manera, aseguró que habría que ver cómo fluía todo entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ya que podía existir una rivalidad o conflicto por llegar con buenos números.

La diseñadora dijo que su “rebeldía” provenía de su padre, por lo que se sentía muy conectada con algunos detalles.

En este espacio, también habló sobre su estilo de vida, respondió preguntas y se centró en mostrar cómo cuida su salud física y emocional en su rutina diaria.