Gente

Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, reaccionó a ácido comentario por foto que publicó con el director

Jimena Rugeles respondió a una opinión en redes sociales, frenando a quienes lanzan ataques en sus publicaciones.

Redacción Gente
19 de enero de 2026, 1:09 a. m.
Simón Brand y Jimena Rugeles.
Simón Brand y Jimena Rugeles. Foto: Instagram @jimenarugeles

Simón Brand y Claudia Bahamón regresaron al centro de la conversación mediática tras conocerse nuevos aspectos relacionados con sus vidas personales.

La expareja, considerada durante años como una de las más estables y admiradas del entretenimiento colombiano, optó por manejar su separación con total discreción, evitando pronunciamientos públicos y priorizando un trato respetuoso y maduro.

En los últimos meses, el director de cine llamó la atención en redes sociales luego de ser visto en público junto a su nueva pareja, Jimena Rugeles.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, despertando la curiosidad de los seguidores, quienes se interesaron por conocer más sobre la mujer que actualmente acompaña al cineasta.

Gente

Anuncian radical decisión en ‘La casa de los famosos 3′ por mala jugada de participante; habrá consecuencias: “Así no”

Gente

Marcela Reyes rompió el silencio y se destapó sobre su salida de ‘La casa de los famosos 3′; anunció medidas: “Estoy firme”

Gente

Concierto de Yeison Jiménez en el Estadio El Campín: se confirma esperado evento y se anuncia cambio de fecha

Gente

🔴 En vivo| Primera noche de eliminación de ‘La casa de los famosos 3′: arranca el conteo para saber quién saldrá del juego

Gente

Luis Alberto Posada reveló decisión que tomó y habló de cambios en sus conciertos: “No hay manera”

Gente

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

Gente

El género musical que realmente formó a Yeison Jiménez antes de la fama

Gente

Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, se mostró enamorada y subió fotos con el director: “Días que brillan”

Gente

Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

Gente

Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó a la vista fotos con el reconocido director y se mostró muy enamorada

Tiempo después, la mujer, diseñadora y activa en redes sociales, volvió a convertirse en tema de conversación al publicar en su cuenta de Instagram varias fotografías de un viaje que realizó junto a Brand.

Las imágenes no pasaron desapercibidas y reactivaron el interés del público, que destacó la cercanía, la complicidad y la buena sintonía que ambos proyectan.

Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, se mostró enamorada y subió fotos con el director: “Días que brillan”

Sin embargo, recientemente, las miradas de algunos curiosos se posaron en una publicación que realizó Jimena Rugeles, en la cual dejó en evidencia lo enamorada que se encuentra del director. Ambos posaron en una foto tipo selfi, disfrutando de un escenario bastante especial.

“Después de muchos diálogos… esta ciudad ya sabe, ¿o siempre lo supo?”, escribió en el pie de foto.

Simón Brand y Jimena Rugeles
Simón Brand y Jimena Rugeles Foto: Instagram @jimenarugeles

Esta postal se convirtió en blanco de reacciones de muchas personas, quienes elogiaron y criticaron la unión. Usuarios dejaron emojis tiernos, palabras bonitas y deseos especiales, ya que sentían que se veían muy bien juntos.

No obstante, una mujer aprovechó el espacio para lanzar un ataque en contra de Simón Brand, quien suele mantenerse ajeno a las polémicas mediáticas. La persona indicó que él estaba “muy acabado”, refiriéndose al físico.

Esto no fue del agrado de la modelo, quien respondió de manera tajante a las palabras ofensivas que llegaban en estos escenarios.

“Tu cerebro”, escribió, haciendo alusión a que el cerebro de la mujer era el que estaba “acabado”.

Reacción de Jimena Rugeles a comentario
Reacción de Jimena Rugeles a comentario Foto: Instagram @jimenarugeles

Esta clase de reacciones de las personas ha llevado a la colombiana a defenderse, precisamente por la ola de mensajes que suelen llegarle para criticarla y ofenderla. Rugeles ya ha pedido respeto, pues considera que nadie debe hablar lo que no sabe.

En una ocasión anterior, a través de su cuenta de Instagram, se pronunció sobre lo incómodo que se volvió lidiar con gente en redes sociales, al punto de tomarse el atrevimiento de insultarla y atacarla sin fundamentos.

