Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

Simón Brand y Claudia Bahamón volvieron a ser tema de conversación en la prensa nacional tras conocerse nuevos detalles sobre su vida sentimental. La expareja, que durante años fue considerada una de las más estables del entretenimiento colombiano, optó por mantener en reserva los motivos de su separación, prefiriendo manejar el asunto con total discreción y respeto.

El reconocido director de cine fue centro de comentarios en redes sociales luego de ser visto en público acompañado de su nueva pareja, Jimena Rugeles. Las imágenes no tardaron en difundirse, despertando la curiosidad de los seguidores, quienes comenzaron a interesarse por la identidad de la mujer que ahora comparte su vida.

Meses después, la diseñadora y actual compañera sentimental de Brand, atrajo la atención de los internautas con una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde mostró parte de un viaje que realizó junto al director. En las postales, ambos se dejaron ver sonrientes y relajados durante su asistencia a un festival, reflejando la buena conexión que mantienen y el momento positivo que atraviesan como pareja.

Sin embargo, recientemente, la también modelo llamó la atención de algunos curiosos con una serie de publicaciones que hizo en su perfil, soltando un contundente mensaje. La mujer recurrió a las historias para dejar unas palabras, refiriéndose a la violencia y acciones que se ejercían bajo una superioridad moral.

“La peor violencia que habitamos es la doble moral”, escribió en la primera postal.

“No es la violencia lo que nos degrada, sino la convicción de ejercerla en nombre de la razón. El ego encontró en la palabra su más perfecta arma y en la inconsciencia su absolución”, agregó, refiriéndose a esta clase de situaciones que solían presentarse.

Palabras de Jimena Rugeles en Instagram | Foto: Instagram @jimenarugeles

Rugeles plasmó lo que sería su opinión con respecto a una dinámica que se daba en plataformas digitales, donde cualquier persona sentía el derecho de arremeter contra otra sin conocerla o entender su contexto.

La diseñadora no dudó en aclarar que terceros podían insultar o arremeter contra personas que no eran cercanas, solo por estar detrás de una pantalla.

“No se crean con el derecho de insultar violentamente a quien no conocen. Gracias”, concluyó.

Publicación Jimena Rugeles | Foto: Instagram @jimenarugeles