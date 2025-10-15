Claudia Bahamón se mostró “enamorada” y despertó reacciones; compartió conmovedoras fotos

Claudia Bahamón ha logrado consolidarse como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, destacándose por su carisma, profesionalismo y cercanía con el público. Su participación en MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los momentos más brillantes de su carrera, ya que su calidez y empatía la han hecho pieza clave dentro del programa, conquistando el corazón de los televidentes temporada tras temporada.

En las últimas semanas, la huilense llamó la atención en redes sociales, luego de que se difundieran detalles poco conocidos sobre su vida personal. Aunque la situación despertó múltiples comentarios y especulaciones, la famosa decidió mantener una actitud reservada, eligiendo no pronunciarse públicamente sobre el tema.

No obstante, una reciente publicación en redes volvió a captar las miradas de sus seguidores. En esta ocasión, el foco estuvo en un detalle especial que Claudia Bahamón dejó a la vista en su cuenta oficial de Instagram, donde reflejaba lo “enamorada” que se sentía.

En lo que quedó registrado en su perfil de la plataforma digital, la modelo aprovechó un espacio para compartir fotografías de sus hijos, Samuel y Luca Brand Bahamón, quienes han sido pieza clave en su realidad.

La celebridad desempolvó imágenes de ambos cuando eran niños, de su crecimiento, de los viajes que realizaron y de los espacios que visitaron en familia. Cada recuerdo plasmó lo unidos que eran, fortaleciendo este vínculo que se creó desde hace años.

“Amanecí enamorada”, escribió en el pie de foto del post, donde sumó varios likes y comentarios.

Las postales permitieron ver cómo era la química madre e hijos, la cual ha surgido de una manera divertida y moderna. Claudia Bahamón, que despidió a David Sanín de MasterChef Celebrity, fue contundente sobre el amor que sentía por sus hijos, ubicándolos en gran parte de su vida.

Los seguidores, colegas y amigos de la presentadora reaccionaron a estas fotos, expresando la ternura que despertaba este gesto materno. Algunos indicaron que era un lazo que nunca se iría, mientras que otros elogiaron el parecido que existía entre todos.