Claudia Bahamón habló tras eliminación de David Sanín de ‘MasterChef Celebrity’; destapó huella que le dejó: “Todos estos meses”

MasterChef Celebrity 2025 avanza con intensidad, dejando ver cómo cada reto se convierte en una verdadera prueba de talento, concentración y creatividad para los concursantes. En esta nueva temporada, las celebridades han demostrado su crecimiento dentro de la cocina, enfrentando con determinación los desafíos propuestos por los exigentes jurados.

A medida que la competencia progresa, las eliminaciones se vuelven más emotivas y difíciles. Cada capítulo está marcado por la tensión y la incertidumbre, ya que un pequeño error puede costar la permanencia en el programa.

Recientemente, quien abandonó la competencia fue David Sanín, uno de los participantes más queridos de esta edición. El famoso cometió un error que le costó su permanencia, dejando varios corazones rotos dentro y fuera del set.

Con esta dura decisión de los jurados, muchos aprovecharon las redes sociales para expresar su inconformidad y tristeza, pues no consideraban que fuera el resultado correcto de la prueba de eliminación. Varios cuestionaron el hecho de dejar a Luis Fernando Hoyos en lugar del improvisador.

Ante la decisión del juego, Claudia Bahamón también se despidió del artista y compartió unas palabras en su cuenta oficial de Instagram, donde mencionaba el impacto que había tenido en su vida.

Claudia Bahamón despidió a David Sanín

La presentadora, como es costumbre, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir imágenes con el reciente eliminado de MasterChef Celebrity, entregando unas sentidas palabras.

Claudia Bahamón, que explicó las razones por las que no se despidió de Caterin Escobar por redes, indicó que el improvisador había llevado muchos detalles importantes a la temporada, por lo que elogiaba la gran persona que era.

Allí también reafirmó una huella que dejó Sanín en su vida, precisamente por el hecho de pensar de una manera muy clara para arrancar sus días.

“‘LA SAZÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE LA RECETA’ - David. Gracias belleza porque llegaste con picante y te fuiste por picante! En MasterChef fuiste calma, amor, generosidad, diversión, sensibilidad, compasión, optimismo, camaradería, suspicacia, sensibilidad, sarcasmo, risas, nobleza, lealtad, sinceridad, gran competidor, loco chiflado, te quiero!”, escribió.

“Gracias a ti durante todos estos meses cada día que comenzaba pensaba: ‘hoy será el mejor día de mi vida’”, agregó.

Con el paso de las semanas, solo los más preparados y consistentes logran mantenerse en pie rumbo a la gran final. Las despedidas generan tristeza entre los seguidores, quienes se encariñan con los concursantes y viven junto a ellos cada triunfo y caída.