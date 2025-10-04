Claudia Bahamón reaccionó a inesperado detalle de Carlos Vives en pleno concierto: “No seas charro”

Claudia Bahamón es uno de los rostros más famosos de la televisión colombiana, impactando con su estilo, profesionalismo y belleza. La celebridad cautivó con su trabajo en MasterChef Celebrity, convirtiéndose en la imagen de este formato de RCN.

La famosa avanzó temporada tras temporada, conquistando el corazón de cada una de las personas que la veía en la programación de las noches. Esto hizo que sus seguidores en redes sociales aumentaran, percatándose de situaciones que vivía fuera del set de grabación.

Recientemente, Claudia Bahamón sorprendió con una inesperada reacción que tuvo a un particular gesto de un artista colombiano. La modelo no dudó en dejar registrado un post en el que la etiquetaron, donde dedicaban unas palabras que la involucraban.

Según se apreció en la cuenta oficial de Instagram de la presentadora, una usuaria compartió un video en sus historias, mencionándola por lo ocurrido en un show de Carlos Vives, quien brilló recientemente en otra presentación. El samario se presentó en el Coliseo MedPlus, de Bogotá, bajo el marco de Wake Up Conferences, donde hubo toda clase de invitados.

Ambos coincidieron en esta cita internacional, donde distintas personas de Perú, Chile, México, Argentina, entre otros, asistieron para disfrutar de todo tipo de charlas. La opita fue la host de la noche, por lo que se le vio interactuar con el público y cada uno de los que subiría al escenario.

Lo curioso y divertido fue que Carlos Vives, de la forma más genuina, agradeció a Neiva por Claudia Bahamón, despertando sorpresa y risas en quienes estaban presentes. El clip que subió la asistente llevó a que la presentadora comentara, poniéndole su toque.

“Gracias a Neiva por Claudia Bahamón”, dijo el artista.

En las historias de Instagram, la conductora de televisión soltó una carcajada, precisamente al ver lo divertido que se vio esto en pleno show.

“Jajajajajajajajaja ay, Carlos, no seas carro. ‘GRACIAS A NEIVA POR CLAUDIA BAHAMÓN’ jajajajajajajajjaaj”, escribió en la imagen, plasmando la buena energía y amistad que existe entre ambos.

Carlos Vives hizo comentario sobre Claudia Bahamón | Foto: Instagram @claudiabahamon

Cabe destacar que Claudia Bahamón ha estado en el foco mediático en los últimos días, debido a las especulaciones que rodean su vida sentimental, pues se estaría dando una nueva oportunidad amorosa.

La presentadora quedó como blanco de miradas luego de que La Corona TV publicara fotos en las que se le veía muy cercana con un hombre. El empresario y la famosa estaban agarrados de la mano, confirmando que existía algo más que una amistad.