Salen a la luz imágenes que confirmarían nuevo romance de Claudia Bahamón; revelan quién sería su pareja

Claudia Bahamón se ubicó como una de las figuras más queridas de la pantalla chica en Colombia, en gran parte gracias a su papel en MasterChef Celebrity. Desde el inicio del programa, su calidez y profesionalismo la convirtieron en un elemento clave del reality, dejando huella en la audiencia que la sigue fielmente temporada tras temporada.

No obstante, en los últimos días su nombre ha circulado en redes sociales por asuntos ajenos a su faceta en la televisión nacional. Diversos comentarios sobre su vida privada despertaron la curiosidad de los internautas, pero la presentadora ha preferido mantenerse al margen de los rumores, guardando silencio y enfocándose en sus actividades cotidianas.

De acuerdo con lo que se especuló, Claudia Bahamón se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, disfrutando de la compañía de un hombre que flechó en su corazón. Semanas atrás se le vio muy cercana con una persona, la cual compartió con ella en su casa durante un encuentro con los participantes de la actual edición de MasterChef Celebrity.

No obstante, pese a que no se tenía información sobre este tema, La corona TV se encargó de destapar una serie de fotos que confirmarían el romance que estaría disfrutando la presentadora. Ariel Osorio comentó que la activista fue captada en la gran final de Miss Universe Colombia en compañía de aquel hombre con el que no ocultó muestras de cariño ni gestos amorosos.

En lo comentado en este formato, ambos se habrían dado un beso en el set de transmisión, mostrándose muy cercanos. El presentador no dudó en revelar que una fuente le había enviado fotos, las cuales reflejaban lo unidos que estarían.

De igual manera, Osorio se encargó de afirmar que la nueva pareja de Claudia Bahamón sería Andrés Godoy, hermano de Estefanía Godoy, reconocida actriz de la televisión nacional. La famosa estaría disfrutando de un nuevo capítulo en su historia con el abogado, quien a su vez es cuñado de Variel Sánchez.

En información que soltó el formato de entretenimiento, se habló sobre el profesional, quien habría tenido, supuestamente, una relación amorosa anterior con Andrea Guerrero, periodista deportiva.

“Ella llegó corriendo a los brazos de este hombre, lo abrazó y lo besó”, comentó el presentador ante cámaras.

“Este caballero es hermano de la actriz Estefanía Godoy, la esposa de Variel Sánchez. Es abogado, está separado (...) Este caballero, semanas atrás, estuvo presente en un asado que hicieron los participantes de MasterChef. Estaba de incógnito”, agregó.