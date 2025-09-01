Claudia Bahamón fue captada con misterioso hombre en reunión con famosos de ‘MasterChef’; foto dejó en evidencia el momento

Claudia Bahamón se ha ganado el cariño del público gracias a su destacada trayectoria en la televisión, siendo MasterChef Celebrity uno de los programas que más ha impulsado su reconocimiento. Desde el comienzo del reality, su simpatía y profesionalismo la posicionaron como una pieza fundamental del formato, dejando una marca especial en quienes han seguido cada temporada.

Sin embargo, la presentadora se convirtió en tema de conversación en redes sociales, luego de que salieran a la luz detalles vinculados con su vida privada. Aunque las especulaciones no se han hecho esperar, la famosa ha conservado el silencio y se ha enfocado en su día a día.

Recientemente, Claudia Bahamón fue foco de miradas, a raíz de una serie de fotografías que publicó Michelle Rouillard en su cuenta oficial de Instagram, donde evidenció una reunión que hubo entre algunos integrantes de la temporada 2025 del formato de RCN Televisión.

Las imágenes plasmaron el reencuentro entre David Sanín, Julián Zuluaga, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila, Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Jorge Herrera, Michelle Rouillard, Nicolás de Zubiría, quien llegó acompañado de su esposa Daniela Vida y su hija Sienna, y Claudia Bahamón.

Todos posaron para instantáneas grupales, las cuales sirvieron como escenario para mostrar que todo quedaba en la cocina, y varias relaciones habían limado asperezas fuera de la competencia. Dicho plan fue en la casa de Claudia Bahamón, quien abrió las puertas de su hogar para compartir un instante especial.

“Tardeadita en buena compañía. Gracias, Claudia Bahamón, por abrirnos tu casa, por tu cariño, generosidad y por consentirnos tanto. MasterChef fuera de la cocina también sabe rico”, escribió la exreina en el pie de foto.

Lo curioso de esta reunión fue que contó con la presencia de más personas, las cuales no hacen parte del elenco de la temporada o la producción. Variel Sánchez y Estefanía Godoy participaron, además de una misteriosa persona, la cual estuvo bastante cercana con la presentadora de MasterChef Celebrity.

De acuerdo con lo registrado, Claudia Bahamón, en varias de las postales del carrete, posó en compañía de un hombre, el cual lucía una camisa negra. Los dos estuvieron muy cercanos, dándose abrazos y muestras de cariño particulares.

A pesar de que no forma parte del equipo del reality, la interacción con la modelo y activista detonó incertidumbre en los seguidores, quienes quisieron saber si pasaba algo más entre ambos. Las especulaciones rápidamente surgieron, soltando preguntas en los comentarios acerca de este detalle.

Claudia Bahamón ha sido muy discreta y reservada con su vida sentimental, por lo que habrá que esperar para saber si se trata de un nuevo romance o simplemente un cariño entre amigos.