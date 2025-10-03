Claudia Bahamón se ha consolidado como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, especialmente por su participación en MasterChef Celebrity. Desde el inicio del reality, su carisma y profesionalismo la han convertido en pieza fundamental del formato, conquistando a una audiencia que la sigue con fidelidad temporada tras temporada.

No obstante, en los últimos días su vida personal ha despertado gran interés, luego de que surgieran versiones sobre una nueva oportunidad en el terreno sentimental. La presentadora estaría disfrutando de la compañía de un hombre que logró conquistarla, y semanas atrás fue vista compartiendo con él en su hogar durante un encuentro con los participantes de la actual temporada del programa.

Tras lo publicado por La Corona TV, formato conducido por Ariel Osorio, en el que se difundió una fotografía que confirmaría esta relación, la curiosidad de algunas personas se centró en descubrir quién era la persona que había flechado el corazón de Claudia Bahamón, pues ella es muy reservada con su vida personal.

Al indagar sobre el nombre que publicó el medio de comunicación, se reveló que Andrés Godoy sería la nueva pareja sentimental de la también activista. Aquel hombre la acompañó en distintos espacios, mostrándose cercano y entusiasmado por las experiencias que atravesaba.

Claudia Bahamón, famosa presentadora colombiana. | Foto: Instagram @claudiabahamon / Montaje SEMANA

¿Quién es Andrés Godoy?

De acuerdo con lo que recopiló La Corona TV, Andrés Godoy es un reconocido abogado y socio gerente de una firma. No obstante, en su perfil laboral se puede detallar que es administrador de empresas, egresado de la Universidad de los Andes.

Con amplia trayectoria en el sector financiero, ha trabajado también en el ámbito legal y ha puesto en práctica diferentes estrategias laborales para expandir y generar eficiencia operativa.

Se ha mencionado que Andrés Godoy es hermano de Estefanía Godoy, famosa actriz de televisión colombiana, con quien se le vio compartir en la reunión que hicieron los integrantes de MasterChef Celebrity 2025 en la casa de Claudia Bahamón.

De igual forma, el empresario sería cuñado de Variel Sánchez, uno de los participantes de MasterChef Celebrity en las primeras temporadas.