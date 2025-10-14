MasterChef Celebrity: Participante cometió inesperado error y fue eliminado de la competencia

En la noche del martes, 14 de octubre, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity, en el que siete de los participantes se enfrentaron por un lugar dentro de la competencia y especialmente, por no convertirse en el siguiente eliminado.

En esta ocasión, Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos, David Sanín, Pichingo, Michelle Rouillard y Ricardo Vesga, quienes obtuvieron delantal negro a lo largo de los últimos días, encendieron los fogones y pusieron manos a la obra para intentar convencer a los jurados.

Según mencionaron los jurados, las preparaciones fueron libres, pero debía brillar un sazonador de las marcas patrocinadoras, e independientemente de la proteína escogida, el sabor sería uno de los factores principales a la hora de evaluar.

Cada uno de los famosos tuvo tres minutos dentro de la despensa, en los que tuvieron que seleccionar todos los ingredientes con los que esperaban trabajar. Sin embargo, debido a la premura de la situación, muchos olvidaron tomar productos necesarios para llevar a cabo los platillos que tenían en mente.

Ante la situación, negociaron con Claudia Bahamón, quien les entregó los ingredientes que les faltaban a cambio de quitarles 3 minutos por cada uno de ellos, lo que fue aceptado por las estrellas, disminuyendo el tiempo inicial de 60 minutos.

David Sanín fue el último eliminado de MasterChef Celebrity

Tras pasar al atril, el humorista y actor David Sanín no logró convencer a los jurados y tuvo que abandonar la competencia al tener un número mayor de errores en comparación con sus contrincantes.

La estrella del humor presentó una base amarilla de crema de quinoa y chile con pescado rebosado, cereza, harina y fécula de maíz.

Aunque manifestó su deseo por haber avanzado más en la competencia, se mostró agradecido por la experiencia y los aprendizajes que le dieron sus compañeros y el trío de jurados compuesto por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

¿Quiénes hacen parte del Top 10 de la séptima temporada de MasterChef Celebrity?

Después de cuatro meses de que se estrenara la versión del 2025 del programa de cocina y luego de una gran cantidad de pruebas de caja misteriosa, experiencias de campo y trabajo en equipo, se conoce el nombre de los famosos que lograron posicionarse dentro de la competencia y hacer parte del top 10.