Claudia Bahamón lamentó dura pérdida y envió conmovedor mensaje: “Me deja el alma rota”

La presentadora de MasterChef Celebrity abrió su corazón y expuso emotivas palabras.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

2 de octubre de 2025, 1:20 a. m.
La famosa presentadora lamentó la muerte de la famosa investigadora y protectora de los animales.
La presentadora lamentó la muerte de la famosa investigadora y protectora de los animales. | Foto: Instagram @claudiabahamon - Canal RCN / Montaje: Semana

El miércoles 1 de octubre se confirmó, a través de sus redes sociales oficiales, el fallecimiento de Jane Goodall, reconocida como una de las pioneras en el estudio de los chimpancés y en la defensa de la naturaleza y los animales.

La noticia causó dolor en millones de personas que durante muchos años siguieron su trabajo como investigadora y admiraron su vocación para trabajar por el medio ambiente, su preservación y cuidado.

Jane Goodall, de 88 años, es conocida gracias a sus seis décadas de trabajo pionero en Tanzania donde estudió a los chimpancés y encontró comportamientos “similares a los humanos”.
La mujer falleció a los 91 años de edad. | Foto: AFP

Una de estas fue Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity, quien por medio de su cuenta de Instagram compartió una fotografía con la mujer, además de un especial mensaje en el que inmortalizó su cariño y reconoció su labor.

“Querida Jane. Tu partida me deja el alma rota, pero también una fuerza nueva. Qué fortuna haber tenido la oportunidad de conocerte el 21 de agosto del año pasado, de mirarte a los ojos y confirmar que la esperanza sí tiene cara. Siempre fuiste inspiración para mí”, escribió.

Contexto: Murió Jane Goodall a los 91 años: luto en la ciencia por la defensora de los animales

Por otro lado, resaltó la información que logró compartir la primatóloga, etóloga y antropóloga nacida en Hampstead, Londres, Reino Unido:

“Hoy más que nunca siento que tu legado se entrelaza con nuestro propósito de vida: cuidar esta casa común, educar con amor, creer que cada acción cuenta. Gracias por enseñarnos que nunca debemos perder la esperanza”.

Finalmente, hizo una promesa a su legado y le dejó saber a su público que seguirá trabajando con entrega por proteger especies de fauna y flora, además de contribuir en temas ecológicos, en los cuales se ha venido desempeñando en los últimos años.

“Prometo seguir tu camino con la misma ternura y valentía con la que tocaste tantas vidas. Hasta siempre, adorada Jane. Tu voz seguirá viva en cada árbol que protejamos, en cada niño que soñemos más consciente, en cada gesto de amor hacia la vida”.

Contexto: Claudia Bahamón rompió el silencio por supuestos romances con mujeres de ‘MasterChef Celebrity’

En la sección de los comentarios, muchos de sus seguidores se pronunciaron con respecto a la situación y dejaron algunas palabras de admiración para la fallecida investigadora.

“Una mujer demasiado inspiradora y de la cual queda un enorme legado”; “Inspiración para siempre, gracias”; “Hermosa, Jane Goodall, un ejemplo de vida”; “Qué lindo que fue a Colombia y que muchos tuvieron la oportunidad de ir a su conversatorio, pudieron aprender de su sabiduría. Paz en su tumba. De seguro está en un lugar especial” y “Gran ser de luz con un gran legado. Fue una gran evolución para muchos. Buen viaje y que descanse en paz”, escribieron.

