Claudia Bahamón rompió el silencio por supuestos romances con mujeres de ‘MasterChef Celebrity’

Desde hace una década, Claudia Bahamón se ha encargado de ser la presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, uno de los realities más vistos de la televisión nacional. Esto le ha brindado reconocimiento e importancia en el mundo de las redes sociales, por lo que, de manera constante, es tema de conversación en internet.

Cada temporada, la huilense comparte con nuevos participantes que llegan a las cocinas, y suele establecer sólidas amistades con las estrellas. Sin embargo, en algunas ocasiones, esto habría sido malinterpretado con sus seguidores, quienes han llegado a afirmar que Claudia ha tenido romance con algunas mujeres que han pasado por el programa gastronómico.

Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

La actriz Nela González, la chef Adria Marina y Valentina Taguado, reconocida locutora, son algunas de las famosas que habrían sido relacionadas románticamente con Claudia Bahamón.

En miles de videos subidos a plataformas como TikTok e Instagram Reels, sus seguidores han recolectado momentos especiales dentro y fuera del programa, en los que Claudia ha podido compartir con sus amigas.

Aunque en varias ocasiones ha bromeado con respecto a la situación, fue por medio de una reciente historia que subió a su cuenta de Instagram en la que reaccionó directamente a los rumores y expuso su punto de vista.

“Los tres ships más culposos de la reina Clau”, decía el contenido, en el que se mostraba a las tres estrellas del mundo del entretenimiento mientras sonaba la canción La nueva y la ex de Daddy Yankee en el fondo, simulando una competencia entre ellas.

Esto respondió la presentadora de MasterChef por los rumores de su romance con algunas celebridades. | Foto: Instagram @claudiabahamon - Montaje: Semana

“Esto ya está muy chisto. Revisaré el casting del próximo MasterChef, a ver qué sucederá jajajaja”, escribió Claudia en respuesta a este contenido.

Claudia Bahamón le envió inesperado mensaje a Simón Brand en su cumpleaños

En medio de uno de los capítulos de la décima temporada de MasterChef los participantes se sinceraron sobre sus algunos de sus momentos más dolorosos y pese a que Claudia no suele participar en estas dinámicas y no revela mucha información con respecto a su vida personal, habló de frente a las cámaras del Canal RCN.

“Como todos, hemos vivido mil cosas. Yo agradezco la vida que he tenido; de todo lo que me ha pasado, he aprendido. Hoy, justo hoy, me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, pero me siento en una zona segura”, expresó, incrementando los rumores que circulaban sobre una separación de Simón Brand, el padre de sus hijos.

A través de una historia, la presentadora causó sorpresa entre sus seguidores, pues de forma inesperada, compartió una fotografía junto a Simón y sus dos hijos, Samuel y Luca.

Claudia Bahamón abrió su corazón y compartió mensaje para Simón Brand en las redes sociales. | Foto: Instagram @claudiabahamon