Jorge Herrera habló en SEMANA y lanzó pulla a sus rivales de MasterChef Celebrity: “Desmotivantes”

Jorge Herrera, actor colombiano que hizo parte de la novela Yo soy Betty, la fea, se convirtió en uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2025. A pesar de su esfuerzo por mantenerse en la competencia, fue el séptimo eliminado del programa.

No obstante, gracias a las reglas del juego del Canal RCN tuvo la oportunidad de encender nuevamente los fogones y regresar a la producción tras haber sido seleccionado por sus compañeros.

Adriana Franco, Jorge Herrera y Ana María Orozco le dieron vida a la familia Pinzón Solano. | Foto: Canal RCN

En entrevista con SEMANA, el famoso actor habló de cómo fue el momento de su regreso y la emoción que le generó tener una nueva oportunidad en el programa de cocina.

“Yo estaba ya ocupándome de los quehaceres artísticos en La Barca, casa de teatro que tenemos en San Antonio en Cali. En ese momento, me llaman y me dicen que tenía que volver. Yo contesté que era un error y me contaron que mis compañeros habían votado por mí para que regresara, entonces volví”, mencionó.

Sin embargo, dejó claro que, pese a la alegría que le causó retomar el proyecto, no se sintió cómodo con algunas de las percepciones de sus compañeros, pues su desempeño estaría siendo cuestionado.

“Al comienzo estaba un poquito halagado porque dije ‘ay, mis compañeros como me quieren’, pero no, en algún caso, si fue por simpatía y por cariño, pero luego descubrí que también se trataba de una estrategia, porque se supone, que llamarme a mí era como tener un contendor más fácil de votar, más fácil de eliminar y eso es un error”.

Posteriormente, se refirió a la nueva salida, la cual se dio por un error muy similar al que cometió en el pasado:

“Lo que siguió fue una reeliminación por razones muy parecidas de la primera vez, lo cual no he terminado de asimilar y escapa mis capacidades. De hecho, el público también lo puede notar y se ve en lo que la gente escribe y en los comentarios de la gente. Los platos con los que fui eliminado eran infinitamente superiores a sus contendores”, indicó.

Agregó: “Tendrían algún problema, pero como platos, estaban mucho más concebidos, más preparados y eran mucho más sabrosos que aquellos que se quedaron, que debieron ser los eliminados. Qué pena, pero así es”.

Finalmente, manifestó con seguridad que considera que las decisiones tomadas por los jueces a la hora de sacarlo de la competencia fueron erróneas: