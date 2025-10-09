Suscribirse

Gente

MasterChef Celebrity: Este es el primer famoso en entrar al Top 10: “Se lo prometí a mis hijos”

Cinco participantes se enfrentaron en un nuevo reto en las cocinas del Canal RCN.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 3:50 a. m.
Estas fueron las estrellas que compitieron por el primer puesto en el top 10 del programa de cocina.
Estas fueron las estrellas que compitieron por el primer puesto en el top 10 del programa de cocina. | Foto: Canal RCN

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, algunas de las estrellas que aceptaron el reto de dejar de lado algunas de sus obligaciones con el objetivo de demostrar sus habilidades en la cocina se enfrentaron en una nueva prueba por puntos que buscaba encontrar al primer famoso en hacer parte del Top 10 de la temporada del 2025.

En esta ocasión, la presentadora Violeta Bergonzi tuvo la oportunidad de seleccionar a uno de sus compañeros que portaban delantal negro con el objetivo de que tuviera la oportunidad de hacer parte del selecto grupo de cocineros.

Un momento de tensión se vivirá en 'MasterChef Celebrity'.
Un momento de tensión se vivirá en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de Instagram @claudiabahamon

Sin pensarlo dos veces, escogió a la actriz Paty Grisales, quien se mostró agradecida y puso todo su esfuerzo en conquistar a los comensales y encargados de evaluar los platos.

Con un tiempo total de 60 minutos, más la despensa abierta, Carolina Sabino, Pichingo, David Sanín, Alejandra Ávila, Paty Grisales y Violeta Bergonzi se enfrentaron a un reto libre, en el que el pollo debía brillar en su máximo esplendor.

Contexto: Ex de Jorge Rausch opinó sobre su nueva pareja y reveló si todavía ama al chef: “Es mutuo”

Tiempos de cocción:

Alejandra Ávila: 45 minutos.

David Sanín: 35 minutos.

Patricia Grisales: 55 minutos.

Carolina Sabino: 40 minutos.

Pichingo: 50 minutos.

¿Quién ganó el reto y entró al ‘Top 10′ de MasterChef Celebrity?

La presentadora Violeta Bergonzi fue la estrella que cometió una menor cantidad de errores a la hora de presentar su plato, presentando un pollo americano, el cual estuvo inspirado en su primer amor.

Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch felicitaron a la mujer por las técnicas utilizadas. Sin embargo, Belén dejó en claro que, según su perspectiva, estaba arenoso.

Debido a que Alejandra, David, Carolina, Pichingo y Paty cometieron más errores, la mujer se llevó el esperado ‘pin’ y se convirtió en la primera estrella de la temporada en hacer parte del ‘Top 10′.

Puntajes finales:

Violeta Bergonzi: 8.6 puntos.

Patricia Grisales: 7.7 puntos.

Alejandra Ávila: 6.46 puntos.

David Sanín: 5.63 puntos.

Pichingo: 4.48 puntos.

Carolina Sabino: 0 puntos.

Esta noticia emocionó a los fans de la mujer, pues a lo largo de la competencia se ha ido preparando para aprender técnicas y presentar buenos platos cada vez que llega al atril y había manifestado su deseo de posicionarse: “Tengo que ganar se los prometí a mis hijos”, dijo antes de empezar el reto.

“La verdad, bien merecido, se complicó, pero luego resolvió”; “A mí me parece muy bien que haya llegado. A muchos nos parece cansona, pero la verdad es que es una de las participantes que ha generado reality y ha dado contenido” y “Me encanta, ojalá sea la ganadora”, se lee.

