Ex de Jorge Rausch opinó sobre su nueva pareja y reveló si todavía ama al chef: “Es mutuo”

Por medio de sus redes sociales, la creadora de contenido de moda y belleza, Nathalie Monsalve habló de la relación que tuvo con Jorge Rausch, uno de los jurados del programa de cocina MasterChef Celebrity y expuso los aprendizajes que tuvo a lo largo del tiempo en el que estuvieron juntos.

Sin embargo, en respuesta a su video, una seguidora manifestó que desde su punto de vista, la mujer seguiría enamorada del chef: “Lo sigues queriendo y estás entusada”, escribió.

La pareja permaneció unida durante seis años. | Foto: Instagram @jorge.rausch - @nathaliemonsalve / Montaje: Semana

Ante esto, la influenciadora se pronunció nuevamente sobre el tema y dejó en claro que este no es su propósito a la hora de hablar al respecto, y le pareció importante rescatar que varias de sus seguidoras se sintieron identificadas con su historia.

“Esta definitivamente no es la conclusión de mi video. Vi que muchas personas se sintieron identificadas, contaron sus historias y me sentí muy validada”, afirmó.

Manifestó frente a sus seguidores que la finalidad de haber compartido su experiencia con respecto a su relación con la famosa personalidad de la gastronomía, quien es 24 años mayor que ella, era hacer una reflexión sobre las dinámicas que se crearon en su vida y cuáles fueron los aprendizajes que le dejó el vínculo.

No obstante, no ocultó que Jorge Rausch ocupa un lugar en su corazón, pues estuvo a su lado en algunos de los momentos más trascendentales y dolorosos de su vida, siempre prestándole apoyo y pendiente de lo que pudiera llegar a necesitar.

“Yo siempre le voy a tener un cariño muy grande a mi exnovio porque él estuvo para mí en el momento más difícil de mi vida, que fue la muerte de mi papá y los años después de eso”, dijo.

Por otro lado, dejó en claro que se sintió tranquila con el mensaje que compartió y no considera que el famoso chef podría llegar a molestarse, pues a lo largo del tiempo en el que fueron pareja, él le habló de la importancia de que tuviera algunas realizaciones y que interiorizara las enseñanzas de la vida.

“Honestamente, siempre le voy a tener mucho cariño a él y yo siento que es algo mutuo, no me queda la menor duda. Dicho esto, es una etapa supercerrada de mi vida y por eso es que estoy haciendo estas reflexiones”.

Finalmente, dijo que respeta profundamente el vínculo actual que Jorge Rausch mantiene con otra mujer y, al mismo tiempo, se siente con toda la libertad de hablar de sus experiencias personales y sentimentales.