Ex de Jorge Rausch destapó cruda verdad de su relación y causó revuelo: “Como papá e hija”

Por medio de su cuenta oficial de TikTok, en la que suma más de 73.000 seguidores, Nathalie Monsalve, creadora de contenido que tuvo una relación con el chef Jorge Rausch durante 6 años, se sinceró con su público y expuso la verdad de lo que fue su vínculo con la estrella de la gastronomía.

Tras un año de haber terminado su noviazgo, la mujer tomó la decisión de mudarse de Bogotá a Miami, haciendo cambios significativos en su estilo de vida y rutinas diarias.

Exnovia de Jorge Rausch. | Foto: Instagram: @Nathaliemonsalve

Antes de profundizar en cómo se dieron algunas dinámicas con el hombre, que es 24 años mayor, reveló que esta fue "la relación más importante de su vida" y se siente agradecida por cada uno de los momentos y aprendizajes que el vínculo logró brindarle.

“Al tener una pareja tan mayor que tú hace que la dinámica sea como ‘tú eres la niña, él se tiene que aguantar los berrinches, las inmadureces y ¿qué puede esperar? Mi ex me malacostumbró porque se me aguantaba todo. Una cosa también trascendental en la relación fue la muerte de mi papá. Él era médico, agarró Covid y se murió. Mi novio me dio un lugar seguro para llorar, gritar y no querer avanzar emocionalmente y mentalmente porque yo estaba apegada a mi dolor", mencionó.

Confesó que la tristeza que llegó a sentir en ese momento de su vida debido a la pérdida de su padre, la sumergió en el dolor y no le permitió retribuir el tipo de amor que estaba recibiendo.

“Yo fui como un ente por años, yo no quería pertenecer a la sociedad, no quería salir a la calle, me encerré en una casa como por cuatro años. Yo lo amé demasiado, pero siento que no fui una buena novia, solo me importaba lo que yo estaba pasando y así fue por muchos años. Obviamente, me traje ese egoísmo a mi vida actual, ahora que estoy soltera, como que quiero que suplan mis responsabilidades antes de yo suplir las de los demás”, afirmó.

Finalmente, dejó en claro que con el paso de los meses, hizo un análisis profundo de las decisiones que ha tomado y esto le ha generado ciertos aprendizajes con respecto a las dinámicas y procesos de relacionamiento con su entorno en el ámbito amoroso.

“Yo siento que yo daba muy poquito en esa relación y él daba mucho, siento que es porque teníamos una dinámica como papá e hija, por el hecho de la diferencia de edad y de que me vio sufrir mucho con lo de mi papá y sentía que tenía que protegerme”, aclaró.