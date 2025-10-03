Nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, este fue el imperdonable error que lo dejó por fuera

En la noche del viernes 3 de octubre, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity, en el que Alejandra Ávila, Raúl Ocampo, Jorge Herrera, Luis Fer Hoyos, Ricardo Vesga y Michelle Rouillard se enfrentaron por mantenerse una semana más dentro de la competencia de cocina del Canal RCN

“Es momento de recordar los errores que han cometido ates, es aprender de ellos. Si van a cometer errores, que sean errores nuevos”, dijo la chef mexicana Belén Alonso, algunos minutos antes de que iniciara oficialmente el juego.

MasterChef Celebrity | Foto: Logo oficial de MasterChef

En esta ocasión, los 6 famosos se enfrentaron en un reto libre y con despensa abierta, lo que les permitió ‘ir a la segura’ y presentarle a los profesionales, un plato que hayan practicado con anterioridad.

“Si yo fuera una de ustedes, solo haría un plato que ya haya hecho antes y que tenga perfeccionado, si no es así, es posible que se vayan”, dijo Jorge Rausch, agregando, a su vez, que tenían una hora completa para realizar sus preparaciones.

Como es costumbre, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch tomaron algunos parámetros en cuenta con el fin de tomar la decisión. Algunos de estos puntos fueron la correcta cocción de las proteínas, selección de acompañamientos y salsas, además de la presentación y emplatado final, con estilo gourmet.

Jorge Herrera fue eliminado nuevamente de MasterChef Celebrity 2025

Tras una fuerte deliberación en manos de los famosos chefs, el actor que le dio vida a Hermes Pinzón en Yo soy Betty, la fea y en las nuevas grabaciones que se han llevado a cabo, tuvo que quitarse nuevamente el delantal y salir de ‘la cocina más importante de Colombia’, pues cometió la mayor cantidad de errores en comparación de sus compañeros.

Fue eliminado nuevamente del programa del Canal RCN. | Foto: Cortesía - Canal RCN

Antes de empezar el reto, cada una de las personalidades que estaban en peligro de salida, tuvieron la oportunidad de compartir cómo querían ser recordados en su paso por la producción gastronómica, a lo que Jorge Herrera respondió:

“Me gustaría que trascendiera como veo yo la relación entre comer y salud”, dijo frente a las cámaras.

Según la perspectiva de Jorge Rausch, el arroz sazonado con cúrcuma y marisco, estaba ‘masacotudo’ y con un punto de sal demasiado bajo. Además, los camarones habrían estado pasados de cocción bajo el análisis de los profesionales.