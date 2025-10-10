Jurados de ‘MasterChef Celebrity’ desatan polémica por su última decisión con una participante

En la noche del jueves 9 de octubre se llevó a cabo un nuevo reto en MasterChef Celebrity. En este caso, su finalidad era conocer el primer famoso en hacer parte del top 10 de la actual temporada.

Carolina Sabino, Pichingo, David Sanín, Alejandra Ávila, Paty Grisales y Violeta Bergonzi, fueron las estrellas que encendieron los fogones en un reto libre y con despensa abierta.

Estas fueron las estrellas que compitieron por el primer puesto en el top 10 del programa de cocina. | Foto: Canal RCN

Según las indicaciones de los chefs, en esta preparación el pollo debía ser el protagonista y brillar sobre el resto de los ingredientes seleccionados por los participantes.

No obstante, en esta ocasión Violeta Bergonzi, reconocida presentadora que ha participado en programas de televisión como Buen día, Colombia, La movida y Lo sé todo, contaba con algunos beneficios tras haber sido la ganadora del reto anterior y logró escoger los tiempos en los que sus compañeros podían estar dentro de la cocina.

Tiempos de cocción escogidos por Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi: 60 minutos

60 minutos Alejandra Ávila: 45 minutos

45 minutos David Sanín: 35 minutos

35 minutos Patricia Grisales: 55 minutos

55 minutos Carolina Sabino: 40 minutos

40 minutos Pichingo: 50 minutos.

Tras pasar al atril, los actores y el comediante fueron evaluados por Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Después de la respectiva degustación a los seis platos, Violeta Bergonzi logró sumar la mayor cantidad de puntos positivos y se convirtió en la creadora del primer lugar de los diez finalistas MasterChef Celebrity 2025.

Aunque los seguidores de la presentadora se mostraron emocionados por los resultados, al mismo tiempo se generó una fuerte polémica en la sección de los comentarios de la publicación oficial realizada por el Canal RCN.

Cientos de personas no dudaron en manifestar su desacuerdo con la decisión que tomaron los chefs, argumentando que no era el reto indicado para hacer la selección.