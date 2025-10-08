Pichingo, de ‘MasterChef’, se pronunció por noticias de su salud y contó verdad de lo sucedido: “Una manera de improvisar”

Pichingo, cuyo nombre de pila es Diego Alexander Gómez Aristizabal, ganó popularidad entre el público colombiano con su participación en MasterChef Celebrity 2025, donde demostró su destreza con las recetas y platos en cada prueba. El comediante logró conquistar con sus chistes, su humor y sus trovas, marcando huella dentro de la lista de famosos de la temporada.

Más allá de la cocina más famosa de la televisión, el humorista llamó la atención de los curiosos en plataformas digitales con una inesperada publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram. Según se detalló, en un texto planteó una particular situación enfocada en la historia de alguien con temas de salud y que estaría hospitalizado.

“Hombre de estatura baja se encuentra hospitalizado por un virus que le ha dado y que le cogió ventaja. Ha estado casi de caja cuando la fiebre lo asalta. Pa’ salir solo le falta que se extinga el dolor y que al enano el doctor busque cómo darle de ALTA”, decía el post.

Esto llevó a que las personas asumieran que se trataba de él, intentando saber qué era lo que había sucedido. Pichingo no había comentado nada al respecto, por lo que se indagó y se buscó conocer cuál era la verdad de estas palabras que salieron a la luz, ya que cuentas de famosos estaban dándolo por enfermo.

¿Pichingo está hospitalizado?

En esta ocasión, Vea se puso en contacto con el famoso y conversaron al respecto, aclarando qué era lo que había ocurrido. El trovador no dudó en revelar cómo se encontraba de salud y de dónde venía este texto que alborotó a sus seguidores.

De acuerdo con lo que reseñó la revista, Pichingo se encuentra bien de salud y no está hospitalizado, pues todo se trató de un trova llamada Décima, la cual hace parte de una rutina para improvisar, y es muy famosa.

“Lo que yo hice en esa historia fue un chiste en verso que se llama ‘Décima’, es una manera de improvisar. Es un chiste que habla de una persona baja que está hospitalizada y no le han podido dar de alta porque es de estatura baja. El doctor no sabe cómo darle de alta a una persona de estatura baja. A mí no me pasa nada, por ahí vi varias notas de que estaba hospitalizado y no, yo estoy bien. La ‘Décima’ es una trova universal que se hace”, aseguró al medio nacional.