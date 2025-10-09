Suscribirse

Gente

Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó a la vista fotos con el reconocido director y se mostró muy enamorada

Jimena Rugeles compartió imágenes con el reconocido cineasta.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

9 de octubre de 2025, 4:13 p. m.
Simón Brand y Jimena Rugeles compartieron fotos juntos en redes sociales.
Simón Brand y Jimena Rugeles compartieron fotos juntos en redes sociales. | Foto: Instagram @jimenarugeles

Simón Brand y Claudia Bahamón quedaron en las miradas en los medios nacionales, debido al final de su relación amorosa. Ambos guardaron silencio al respecto, dejando este aspecto en lo más íntimo de su familia.

El reconocido director fue blanco de comentarios tras ser captado en público con su nueva pareja sentimental, quien, poco a poco, llegó a ser foco de reacciones por las publicaciones que compartía junto a él.

Meses después de que la noticia salió a la luz, Jimena Rugeles llamó la atención con una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en las cuales plasmaba lo feliz que se encontraba de disfrutar un viaje junto a Simón Brand. La diseñadora subió una serie de postales de un festival al que asistieron.

Contexto: Salen a la luz imágenes que confirmarían nuevo romance de Claudia Bahamón; revelan quién sería su pareja

De acuerdo con las postales, los dos estaban en el Desierto de Mojave, ubicado en Estados Unidos, gozando de la música. La joven compartió diversas imágenes.

Daydreaming”, escribió en el pie de foto del post, donde sumó cientos de reacciones.

Simón Brand y Jimena Rugeles
Simón Brand y Jimena Rugeles | Foto: Instagram @jimenarugeles / Montaje SEMANA

En las fotos se puede ver al cineasta posando para el lente de su novia, mientras que en otras posan juntos y sonrientes. Uno de los últimos contenidos se les ve abrazados mientras la modelo toma la foto en el reflejo de un espejo.

Vale destacar que, tanto Jimena Rugeles como Simón Brand, han optado por esquivar las noticias de los medios nacionales, centrándose en disfrutar de su vínculo amoroso. Tras viajes y momentos vividos, los dos no tocan temas personales de forma pública.

¿Quién es la novia de Simón Brand?

Según lo revelado en diferentes espacios como Tu nota, Jimena Rugeles es diseñadora egresada de la Universidad de los Andes, y está abriéndose camino en el escenario del entretenimiento y la actuación. Ha trabajado en comerciales, además de participar en campañas de moda y publicidad audiovisual.

Aunque no se conoce su edad, muchos elogian su belleza y su estilo, el cual quedó plasmado en fotos y videos de plataformas digitales.

La colombiana ha sido muy reservada, por lo que se desconoce bastante de su vida, más allá de lo que muestra en redes sociales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. A Jeringa se la aplicaron: tomaron radical decisión tras polémico cruce con colega: “No cambio lo que he hecho”

2. Álvaro Leyva vuelve a señalar a Petro ante EE. UU.: “Victimizarse como estrategia política es una vulgar degeneración del actuar público del presidente”

3. Nuevos detalles del caso de la turista que murió cuando practicaba buceo en Santa Marta

4. Conozca la medida de pico y placa en Medellín este 10 de octubre: así rotará la restricción para que evite multas

5. José Pékerman ya tendría nuevo equipo: directivo hizo anuncio oficial sobre su regreso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

simon brandClaudia BahamónRelaciones amorosas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.