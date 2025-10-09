Simón Brand y Claudia Bahamón quedaron en las miradas en los medios nacionales, debido al final de su relación amorosa. Ambos guardaron silencio al respecto, dejando este aspecto en lo más íntimo de su familia.

El reconocido director fue blanco de comentarios tras ser captado en público con su nueva pareja sentimental, quien, poco a poco, llegó a ser foco de reacciones por las publicaciones que compartía junto a él.

Meses después de que la noticia salió a la luz, Jimena Rugeles llamó la atención con una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en las cuales plasmaba lo feliz que se encontraba de disfrutar un viaje junto a Simón Brand. La diseñadora subió una serie de postales de un festival al que asistieron.

De acuerdo con las postales, los dos estaban en el Desierto de Mojave, ubicado en Estados Unidos, gozando de la música. La joven compartió diversas imágenes.

“Daydreaming”, escribió en el pie de foto del post, donde sumó cientos de reacciones.

Simón Brand y Jimena Rugeles | Foto: Instagram @jimenarugeles / Montaje SEMANA

En las fotos se puede ver al cineasta posando para el lente de su novia, mientras que en otras posan juntos y sonrientes. Uno de los últimos contenidos se les ve abrazados mientras la modelo toma la foto en el reflejo de un espejo.

Vale destacar que, tanto Jimena Rugeles como Simón Brand, han optado por esquivar las noticias de los medios nacionales, centrándose en disfrutar de su vínculo amoroso. Tras viajes y momentos vividos, los dos no tocan temas personales de forma pública.

¿Quién es la novia de Simón Brand?

Según lo revelado en diferentes espacios como Tu nota, Jimena Rugeles es diseñadora egresada de la Universidad de los Andes, y está abriéndose camino en el escenario del entretenimiento y la actuación. Ha trabajado en comerciales, además de participar en campañas de moda y publicidad audiovisual.

Aunque no se conoce su edad, muchos elogian su belleza y su estilo, el cual quedó plasmado en fotos y videos de plataformas digitales.