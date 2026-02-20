Claudia Bahamón reaccionó a la polémica por los ‘therian’ y publicó inesperado mensaje sobre los animales: “No puedo con esto”

La creciente visibilidad de los llamados ‘therian’ ha provocado múltiples reacciones a nivel global, impulsadas principalmente por videos y relatos que se han viralizado en redes sociales durante las últimas semanas. Este fenómeno despertó sorpresa e inquietud, pero también curiosidad, llevando a muchas personas a preguntarse en qué consiste esta manera particular de entender la identidad y la vida.

En medio de este escenario, persiste el desconcierto entre quienes observan cómo algunos individuos se reconocen a sí mismos a partir de rasgos animales, adoptando actitudes y comportamientos asociados a determinadas especies. Frente a la avalancha de interrogantes sobre este concepto y su procedencia, existe una explicación que se remonta únicamente a su significado y a los antecedentes que dieron forma a esta corriente.

Ante esta ola de contenidos en redes sociales, las miradas de algunos curiosos se posaron en las reacciones que salieron a la luz, donde se manifestaba una posición sobre dicha tendencia viral. Una de las que más comentarios despertó fue Claudia Bahamón, quien acudió a su cuenta oficial de Instagram para dar unas palabras.

Violeta Bergonzi reveló que sus hijos serían ‘Therians’ y mostró preocupación: “No es fácil”

La presentadora de MasterChef Celebrity aprovechó una historia de su perfil para anexar un video de uno de los jóvenes que se identificaba como ‘therian’, plasmando los comportamientos que tenía en espacios públicos.

Dicha persona se acercaba a un local comercial y levantaba su pierna, simulando lo que hacen los perros al levantar su pata para orinar o marcar territorio. El clip, con un toque gracioso, muestra a una mujer echándole agua para que se aleje.

Al ver esto, Claudia Bahamón aseguró que no podía ver más este tipo de contenidos, publicando una frase bastante polémica con la que hacía alusión a la extinción de razas en específico.

“Nunca pensé desear la extinción de un animal”, escribió en el post, agregando: “No puedo con esto”.

Es clave mencionar que la presentadora ha destacado por su trabajo ambiental, cuidando la naturaleza y los animales, por lo que esta clase de mensajes podría interpretarse como un rechazo de conductas virales que se dan en plataformas digitales.

Muchas personas respaldaron a la celebridad, indicando que veían todo igual que ella por lo inesperado que ha sido este movimiento cultural.