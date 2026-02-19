Gente

¿Cuál es el origen de la palabra ‘therian’?: el fenómeno viral que no deja de sorprender en redes sociales

Este fenómeno social sigue siendo analizado por lo viral que ha sido en plataformas digitales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de febrero de 2026, 10:11 a. m.
La nueva ‘comunidad’ está causando revuelo en redes sociales.
La nueva ‘comunidad’ está causando revuelo en redes sociales. Foto: Getty Images

La tendencia de los comentados therian ha desatado toda clase de reacciones en el mundo, precisamente por videos e historias que han salido a la luz en las últimas semanas. Este grupo de personas causó desconcierto total, llevando a que más de uno se interese por entender su forma de ver la vida.

Expertos explican a SEMANA la tendencia ‘therian’: ¿por qué algunos jóvenes “sienten” que son animales?

Sin embargo, bajo este panorama, hay quienes se mantienen en desconcierto al ver cómo humanos se identifican con animales, asumiendo comportamientos y conductas de cada especie. Ante la ola de preguntas sobre el término y su origen, existe una explicación solo con el significado y los antecedentes.

¿Cuál es el origen de la palabra ‘therian’?

El término proviene del inglés therianthropy, una noción asociada a antiguas narraciones míticas donde lo humano y lo animal se fusionaban. Hoy, ese concepto ha resurgido con fuerza en el entorno digital y se utiliza para describir a personas que afirman sentir un lazo profundo con un animal específico, al que integran como parte de su identidad personal.

Dentro de esta comunidad es común hablar del “teriotipo”, nombre que recibe el animal con el que cada individuo se identifica. En plataformas sociales se multiplican los contenidos de jóvenes que exteriorizan esa conexión a través de accesorios como colas u orejas, además de videos en los que muestran hábitos, gestos o rutinas relacionadas con ese vínculo simbólico.

Gente

Famoso productor de ‘La casa de los famosos 3′ estalló por jugada en contra del programa: “Me limpio el c… y me queda sucio"

Gente

El único colombiano en el Sambódromo es caleño: Camilo Zamora completa diez años en Río

Gente

Shakira está en Barranquilla grabando un video musical con Beéle: hubo cierre de varios sitios icónicos por la filmación

Gente

El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano Andrés por el caso Epstein: “Profunda preocupación”. Crisis en la Casa Real

Gente

Sale a la luz impactante detalle sobre la causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’, hallado en su apartamento

Gente

Niño Prodigio: horóscopo y predicciones para hoy jueves, 19 de febrero

Gente

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

Confidenciales

María Fernanda Cabal y su reacción tras ver video de la tendencia ‘therian’

@nickandmikasa

#therian #loboperro #wolfdog #belgrano #barriochino

♬ Freeze III - Chihei Hatakeyama

Mientras algunos lo entienden como una experiencia íntima y emocional, otros consideran que se trata de una moda impulsada por la viralidad y el alcance de los algoritmos en redes sociales.

De acuerdo con lo que registra El País, pese a que estas creencias vienen desde la mitología y las leyendas, la identidad cultural de los therian como comunidad contemporánea se dio en los años noventa en sitios web, organizándose para discutir acerca de las experiencias con esta conciencia interna.

Es clave aclarar que los therian se podrían confundir con los furries, una subcultura centrada en “la afición por personajes animales antropomórficos”, que se explican como animales con detalles y características humanas. Esto no significa que se crean animales, sino que lo interpretan a su manera.

Más de Gente

Roberto Velásquez, productor de 'La casa de los famosos'

Famoso productor de ‘La casa de los famosos 3′ estalló por jugada en contra del programa: “Me limpio el c… y me queda sucio"

Camilo Zamora en el carnaval de Río

El único colombiano en el Sambódromo es caleño: Camilo Zamora completa diez años en Río

Shakira y Beéle están en Barranquilla.

Shakira está en Barranquilla grabando un video musical con Beéle: hubo cierre de varios sitios icónicos por la filmación

Rey Carlos III, el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

El rey Carlos III reacciona al arresto de su hermano Andrés por el caso Epstein: “Profunda preocupación”. Crisis en la Casa Real

Peter Greene falleció a los 60 años.

Sale a la luz impactante detalle sobre la causa de muerte de Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’, hallado en su apartamento

Niño Prodigio: nuevas predicciones para los signos.

Niño Prodigio: horóscopo y predicciones para hoy jueves, 19 de febrero

Lady Noriega y Juancho Arango entraron a 'La casa de los famosos'.

Lady Noriega y Juancho Arango ingresaron a ‘La casa de los famosos’; causaron fuertes reacciones

'A otro nivel', programa musical del Canal Caracol.

‘A otro nivel’: Cristina Hurtado explicó las reglas de la nueva temporada; así fue el primer capítulo

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de febrero: señales para los 12 signos

Noticias Destacadas