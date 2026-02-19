¿Cuál es el origen de la palabra ‘therian’?: el fenómeno viral que no deja de sorprender en redes sociales

La tendencia de los comentados therian ha desatado toda clase de reacciones en el mundo, precisamente por videos e historias que han salido a la luz en las últimas semanas. Este grupo de personas causó desconcierto total, llevando a que más de uno se interese por entender su forma de ver la vida.

Sin embargo, bajo este panorama, hay quienes se mantienen en desconcierto al ver cómo humanos se identifican con animales, asumiendo comportamientos y conductas de cada especie. Ante la ola de preguntas sobre el término y su origen, existe una explicación solo con el significado y los antecedentes.

¿Cuál es el origen de la palabra ‘therian’?

El término proviene del inglés therianthropy, una noción asociada a antiguas narraciones míticas donde lo humano y lo animal se fusionaban. Hoy, ese concepto ha resurgido con fuerza en el entorno digital y se utiliza para describir a personas que afirman sentir un lazo profundo con un animal específico, al que integran como parte de su identidad personal.

Dentro de esta comunidad es común hablar del “teriotipo”, nombre que recibe el animal con el que cada individuo se identifica. En plataformas sociales se multiplican los contenidos de jóvenes que exteriorizan esa conexión a través de accesorios como colas u orejas, además de videos en los que muestran hábitos, gestos o rutinas relacionadas con ese vínculo simbólico.

Mientras algunos lo entienden como una experiencia íntima y emocional, otros consideran que se trata de una moda impulsada por la viralidad y el alcance de los algoritmos en redes sociales.

De acuerdo con lo que registra El País, pese a que estas creencias vienen desde la mitología y las leyendas, la identidad cultural de los therian como comunidad contemporánea se dio en los años noventa en sitios web, organizándose para discutir acerca de las experiencias con esta conciencia interna.

Es clave aclarar que los therian se podrían confundir con los furries, una subcultura centrada en “la afición por personajes animales antropomórficos”, que se explican como animales con detalles y características humanas. Esto no significa que se crean animales, sino que lo interpretan a su manera.