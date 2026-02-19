Gente

Violeta Bergonzi reveló que sus hijos serían ‘Therians’ y mostró preocupación: “No es fácil”

La presentadora recibió diversos comentarios en sus redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

19 de febrero de 2026, 8:51 p. m.
La presentadora habló de los 'therians'.
Cada día, son más los videos que se viralizan en internet con respecto a los ‘Therians’, personas que se identifican, a nivel interno o espiritual, como un animal no humano, aunque físicamente sean humanas.

Incluso, las celebridades se han referido al caso, contando experiencias con personas que se rigen bajo esta nueva identidad. En este caso, la reconocida presentadora Violeta Bergonzi se pronunció a través de sus redes sociales y habló del comportamiento que han estado teniendo sus hijos.

“Yo no quería hablar de este tema, la verdad, para mí como mamá no es fácil, pero ante todo lo que está pasando quiero abrirles mi corazón y pedirles ayuda ante esta situación”, dijo a través de la más reciente publicación realizada en su cuenta de Instagram.

“En este orden de ideas, con todo lo de los ‘Therians’, que no es una moda, es una forma de vida, yo tengo que respetar las decisiones de mis hijos. Ven, amor, te voy a quitar el disfraz. Ay, mi amor, si saben a qué tribu, a qué etnia, a qué, a qué, a qué corresponde, ayúdenme, por favor. No sé qué más hacer. No, no, por favor, no”, finalizó en medio de risas, mientras corría en compañía de los pequeños.

Por medio de la sección de comentarios, algunos de sus seguidores se pronunciaron al respecto y compartieron diversas opiniones sobre sus declaraciones.

“Así comienza, entre risa y risa”; “Para mí no es gracioso”; “Tiene que empezar a alimentarla a punta de zanahoria y avisarle que se cancelan los dulces. Eso se le quita rapidito”; “Mi hija fue gato, ya superó su etapa Therian”; “Qué video tan bonito y hermoso”; “Yo amo su contenido, pero esto no es un juego ni un chiste, es serio y muy preocupante” y “Nada que ver, Violeta, me parece lamentable de tu parte”, escribieron.

